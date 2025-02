Co dokáže domácí 3D tisk: Jak vyrobit dokonalý květináč. Fuzzy skin, náhodné švy, scarf-spoje a mramor

Ne, toto nepůjde! Každý pozná, že to je květináč z 3D tiskárny. My chceme něco lepšího. Na dalším listu si proto vyzkoušíme tisk totožného modelu se speciálním typem švu.

A víte co, pojďme si to ukázat na skutečných výtiscích. Tomášův květináč na tlustici jsme vyrobili hned několikrát a začneme s výchozím nastavením v tiskovém softwaru PrusaSlicer, který vytvoří zarovnaný šev .

2. tisk: Květináč s roztaženým scarf-spojem

Scarf-spoj je speciální typ překrytého švu, se kterým komunita experimentuje už nějaký pátek a PrusaSlicer jej zavedl loni na podzim ve verzi 2.9. Najdete jej na kartě Nastavení tisku v sekci Pokročilé. V našem pokusu jsme nastavili umístění spoje na Všude a jeho délku protáhli z výchozích 20 mm na 50 mm.



Scarf-spoj aktivujeme v políčku Umístění. Zároveň jsme jej protáhli na 50 mm

No dobře, ale co to opravdu je? Pojďme se nejprve opět podívat na náhled nařezaného modelu na jednotlivé vrstvičky v režimu rychlosti pohybu trysky, respektive jejího průtoku. Původní úzký a tmavě modrý spoj tentokrát nahradí mnohem širší plocha s modrými (pomalejšími) okraji a o něco rycvhlejším zeleným středem.



Jasně viditelný scarf-šev květináče v režimu zobrazení skutečného objemového průtoku

Leckdo si asi pomyslí, že teď to bude naopak ještě horší, potenciální problém jsme totiž z nějakého milimetru protáhli rovnou na pět centimetrů (a částečně je to pravda), co se ale přesně děje, napoví náhled tisku jedné z vrstviček ve videu níže.

Tryska se tentokrát snaží spoje překrývat, přičemž překryv roztáhne právě na předem stanovenou šířku, do které se scarf-spoj jako by rozleje. Lépe se to vysvětlit nedá, zkuste si to sami v náhledu PrusaSliceru

Tolik tedy teorie a teď se už pojďme podívat, jak tentokrát vypadá hotový výrobek. Šev je opět slabě patrný, na omak ale vypadá mnohem lépe než u toho klasického. Díváme se na jeho začátek, přičemž konec scarf-spoje je na opačné straně květináče a je ještě spojitější s okolní hmotou.



Reálný výtisk z bílého PLA. Začátek scarf-spoje je slabě vidět v pravé části

Scarf-šev může být o něco méně agresivní a u brousitelných materiálů bychom jej nejspíše dokázali nadobro smazat. Na dalším listu se nicméně podíváme na třetí způsob, jak se zbavit jakékoliv ostré přechodové linky; byť zjemněné překrytím. Zkusíme totiž květináč vytisknout s náhodným švem!