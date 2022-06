Co inspirovalo Elona Muska k založení SpaceX? Ruský inženýr, který mu plivl na boty

Elona Muska inspiroval k založení SpaceX ruský inženýr, který mu plivl na boty. Alespoň tak to ve své nové knize Escaping Gravity: My Quest to Transform NASA and Launch a New Space Age uvádí bývalá zástupkyně administrátora NASA Lori Garver.

„Tento čin Elona tak urazil, že se rozhodl letět domů a založit vlastní raketovou společnost, aby jim mohl konkurovat,“ píše. „Jestliže Helena Trojská měla tvář, která vypustila tisíc lodí, tohle byl plivanec, který vypustil tisíc kosmických lodí.“

Nakonec se ukázalo se, že šlo o klíčový okamžik v historii průzkumu vesmíru. SpaceX začala stavět největší kosmickou loď světa a zprovozňovat největší satelitní konstelaci, nemluvě o tom, že se stala první soukromou společností, která vyslala astronauty na oběžnou dráhu.

Neformální oblečení a „mentalita narušitele“

Spoluzakladatel SpaceX Jim Cantrell tento incident potvrdil a připomněl, že když s Muskem chtěli v Moskvě koupit rakety pro budoucí mise na Mars, Rusové se k ním chovali špatně.

„Šéfdesignér byl velmi rozrušený, když Elon mluvil,“ zavzpomínal v dokumentu, který poprvé odvysílala v květnu britská televizní stanici Channel 4. „Šéfdesignéra unavilo ho poslouchat a naplival nám na boty.“

Podle výše zmíněné knihy k tomu nejspíš došlo proto, že se Rusové urazili kvůli Muskově neformálnímu oblečení a navíc byli zaskočeni jeho „mentalitou narušitele“.