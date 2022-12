Co je Darkstar. Skutečný příběh hypersonického letadla z úvodu filmu Top Gun: Maverick

Darkstar vytvořil jeden z největších výrobců bojových letounů na světě, americká společnost Lockheed Martin (v Česku aktuálně známá tím, že naší armádě nabízí letouny F-35). Firma se k autorství hrdě přihlásila ani ne týden po premiéře filmu Top Gun: Maverick.

Ačkoli z Lockheedu již dříve probleskly zprávy, že se na Top Gunu podílí, bylo překvapením zjistit, že na fiktivním letounu Darkstar pracovala přímo součást firmy, slavná konstrukční kancelář Skunk Works, která má za sebou desítky neortodoxních návrhů.

„Když zrovna neměníme filmové dějiny tím, že stavíme Darkstar, měníme budoucnost letectví tím, že stavíme letadla nové generace,“ říká laboratorní mechanik Lucio v klipu, který obsahuje záběry z Helendale Radar Signature Test Range společnosti Skunk Works.

„Mám na starosti návrh a výrobu různých typů modelů stožárů v plném měřítku,“ vysvětluje strojní inženýrka Becky a má na mysli typy modelů, které Skunk Works vytváří pro montáž na stožáry v zařízeních, jako je Helendale, za účelem testování radarové signatury konstrukce reálných letadel. „V případě Darkstaru jsem byla vedoucím mechanickým konstruktérem. Byl to můj první model, který jsem kdy dělala, a byl opravdu skvělý.“

Maketa

Skunk Works postavili fyzickou maketu, která zahrnovala model přídě s funkčním kokpitem pro Toma Cruise. Lockheed Martin výsledek popisuje jako „funkční umělecké dílo“.

Pokud jde o design Darkstaru, zahrnuje uspořádání kokpitu s nulovým výhledem dopředu, což je něco, co se nachází také na skutečném letounu X-59 Quiet Supersonic Technology neboli QueSST, který společnost Skunk Works staví pro NASA.

Zajímavé je, že na obrázcích na webu je Darkstar vyobrazen s portem na horní straně trupu, který je obvykle spojován s astronavigačním systémem (navigační systém, který se orientuje podle polohy hvězd - pozn. red). Tímto systémem byl přitom vybaven slavný nadzvukový špionážní letoun SR-71 Blackbird společnosti Skunk Works. Tento systém se v jeho případě jmenoval R2D2 podle robota ze Star Wars.



QueSST, projekt společnosti Lockheed Martin, ze kterého Dakrstar převzal podobu pilotní kabiny včetně chybějícího výhledu přímo vpřed. Letoun QueSST NASA využívá k výzkumu tichého letu.

Podobnými systémy z dob studené války přitom disponují i další strategické americké vojenské letouny, přičemž nové systémy by mohly být klíčové pro zajištění budoucích navigačních schopností, které budou odolné vůči rušení a podvržení dat.

SR-72

Fiktivní Darkstar má mnoho vnějších vizuálních podobností také s bezpilotním hypersonickým projektem SR-72, který společnost Lockheed v minulosti představila americké armádě. Označení odkazuje na legendární průzkumný letoun SR-71 Blackbird. Se společností Skunk Works je spojován také název Darkstar, který byl dříve použit pro nízkorozpočtový průzkumný dron RQ-3.



Render hypersonického letounu SR-72, který skutečně slouží v americkém letectvu a stal se jedním z předobrazů Darkstar.

„Díky zkušenostem Skunk Works s vývojem nejrychlejších známých letadel v kombinaci s vášní a energií pro definování budoucnosti letectví a kosmonautiky by schopnosti Darkstaru mohly být více než pouhou fikcí. Mohly by se stát skutečností...,“ píše se na webových stránkách Darkstaru. „Darkstar možná není skutečný, ale jeho schopnosti ano.“

Již 29. dubna John Neilson, ředitel komunikace společnosti Lockheed Martin pro Evropu, Blízký východ a Afriku, zveřejnil na Twitteru příspěvek, který naznačoval, že Darkstar by mohl nabídnout „pohled na to, co by mohlo být Lockheed Martin SR-72“.

Zájem o hypersonické letouny

Veškerý mediální zájem o hypersonické technologie se děje právě v době, kdy prudce vzrostl zájem americké armády o vše, co se týká hypersonických letounů. Práce na hypersonických systémech přitom byla klíčovým faktorem významného rozšíření celkové velikosti Skunk Works, pokud jde o zařízení a personál, ve stejném obecném časovém rámci.

Vychvalování konstrukce Darkstar společností Lockheed Martin a návrat veřejné diskuse o letounu SR-72 přicházejí také v době, kdy na veřejnost pronikly podrobnosti o tajném programu amerického letectva nazvaném Mayhem, který se zaměřuje na vývoj demonstrátorů hypersonických letounů schopných plnit zpravodajské, sledovací a průzkumné (ISR) a úderné mise. Právě pro tyto úkoly by se podle dřívějších vyjádření společnosti navrhovaný letoun SR-72 ideálně hodil. V roce 2016 společnost Lockheed Martin rovněž veřejně hovořila o možnosti sestrojení demonstračního letounu o velikosti zhruba letounu F-22 Raptor, jehož výroba by stála méně než 1 miliardu dolarů a který by pomohl ověřit tento hypersonický design.

Bez ohledu na to, jak úzce Darkstar souvisí či nesouvisí se skutečnými projekty Skunk Works, společnost Lockheed Martin zjevně doufá, že ze svého zapojení do filmu bude těžit, stejně jako americké námořnictvo a letectvo. Díky Darkstaru získala společnost důležitou roli ve výrobě, které jinak dominoval Boeing se svým F/A-18E/F Super Hornet. Ve filmu se v omezené míře objevuje také stíhačka F-35C Joint Strike Fighter společnosti Lockheed Martin. Jedna z částí webových stránek obsahuje odkaz, kde se lze online ucházet o různá pracovní místa napříč celou společností.

Filmový Darkstar tedy sice neexistuje, ale má hned několik reálných předobrazů, jejichž významu ve válkách budoucnosti jsou si vědomi jak vývojáři, tak sami vojáci.