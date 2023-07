Co je to cargo elektrokolo, co uveze a jak se s ním žije v centru Prahy

Následující článek vznikl jako vlákno na twitteru Michala Navrátila, text jsme společně doplnili o pár dalších postřehů. Na twitteru třeba vůbec nepadlo, že jde o model Longtail R500 z Decathlonu, který přijde na 70 tisíc korun.

Je to jedno z nejlevnějších cargo elektrokol na českém trhu. To jsou kola určená na převoz velkých nákladů po městě a po silnicích, ale konkrétně tohle díky sedačce uveze i dva další lidi (spíše děti). Náklad může vážit až 170 kg, Li-Ion baterie o kapacitě 672 Wh stačí na udávaný dojezd 50 km až 90 km (vše záleží na terénu, nákladu a stupni přípomoci).



Baterii lze nabíjet přímo v kole, nebo ji pomocí klíčku během dvou sekund vyjmete a odnesete nabít domů / do kanceláře… Nabíjení z 0 na 100 % trvá tři až čtyři hodiny.

Motor má točivý moment 58 Nm. Pochopitelně i u nákladního kola platí zákonný limit 25 km/h, nad ním se motor odpojí a s další akcelerací vám nepomůže. Ve výbavě nechybí přední a zadní LED světla s upozorněním na brzdění. Brzdy jsou hydraulické, kotouče mají průměr 180 mm.

V základní výbavě je ohrádka, stupátka, zámek atd. Kolo lze přímo v Decathlonu doplnit o příslušenství Btwin (dětská sedačka, brašny, košíky, polštář...).

Musí to bavit

Tak jako u řady dalších gadgetů, také u nákladního elektrokola záleží především na tom, jak jej využijete, jak vám zapadne do života. Následující text je popis velmi konkrétní situace – Michal žije v centru Prahy, většinu jízd zvládne právě na tomto kole a jak sám říká, vedle racionálních argumentů je důležité i to, aby to člověka bavilo, aby do rozhodování zapojil i ty argumenty, které v tabulkách nenajdete. A právě na ně se zaměřuje v následujícím textu.

Michal pracuje v reklamě/marketingu, ale dlouhodobě se zajímá o veřejný prostor a udržitelnou dopravu. Nejdřív šlo čistě o koníček. Až když si pořídil děti, začal při procházkách zjišťovat, jak autocentrická Praha je. Rozhodl se tématu více věnovat, mluvit směrem k veřejnosti a jak je vidět i na příkladu elektrokola, nebojí se zkoušet změny na vlastní kůži.

Jak se žije s cargobikem

Prvních 1000 km, první dva měsíce. A při té příležitosti dneska shrnu své dojmy, jaké je to žít dennodenně v Praze s nejlevnějším elektrickým cargokolem. Je to lepší, než jsem čekal!



Kolo nejčastěji parkuje v garáži nebo v průjezdu.

Kopce přestaly existovat

Tohle se netýká jen cargokol, ale elektrokol obecně. Kopce v Praze najednou prostě nejsou. Kolo jede i do kopce stabilně maximálkou cca 25 km/h. Najednou se cítíte mnohem bezpečněji i na rušnější silnici, protože rozdíl rychlostí není tak velký. Třeba Jeremenkova = no problem. Navíc se vůbec nezpotíte, jen máte tepovku jak při rychlejší chůzi. Neni vůbec žádný problém jezdit s tím na obchodní jednání.

Je to fakt daily driver

S normálním kolem jsem pořád dost přemýšlel, jestli náhodou nebudu muset během dne něco odvézt, jet někam dál, nebo jestli nebudu mít schůzku na kopci. Teď už tohle neřeším. Jezdím bez problému i mnohem delší trasy (z Újezda do Hostivaře lehce přes půl hoďky) a díky úložnému prostoru odvezu i nečekaný náklad, jako třeba když jsem zapomněl, že mi kurýr veze do práce pneumatiku na auto. Kolo teď fakt používám od pondělí do pátku do práce, o víkendu zas vezmu děti a jedem na hřiště, kam bysme se jim kodrcali hodinu.



Bezpečnost? Z výroby má kolo zabudovaný zámek v zadním kole, takže se s ním nedá odjet. Michal přidal alarm od Abusu a plánuje přidat chytrý zámek Pealock.

Děti to milují

Jestli jsem něco zjistil, tak že děti se při jízdě po městě v moderním autě dost nudí. Moc z něj totiž nevidí. Chození je s dětma fajn, pokud nespěcháte. Tohle je uplně jiný příběh. Po cestě mi děti pořád vypráví co vidí, ptají se, dokonce interagují s ostatními lidmi (minule jsem vezl sousedovic holku a naši dceru, a holky se rozhodly mávat na řidiče co mají "sexy" auta - kupodivu super reakce!). A díky tomu, že vozím starší dceru ráno do školky šetříme spoustu času. Sice pořád neumíme přijít v čas, ale zase odcházíme z domu později :-)



Na fotce návrat starší ze školky v přírodě - 2 děti, bágly, všechno bez problému. Kdo ví jaký to je jezdit s dětma (2 a 5 let) MHD a ještě s věcma, chápe jaký je tohle upgrade.

Dají se s tím doopravdy vozit věci

Tohle jsem moc nečekal, kupoval jsem si to spíš na vození dětí. Ale ta ohrádka vzadu je tak šikovně navržená, že se na to dá naložit i dost věcí. Nejdřív jsem to zkusil jen z hecu (zdravím@honzakoubek) ale pak jsem zjistil, že to odveze fakt hodně a když už jsem v práci na kole, nemusím chodit domů pro auto.

Co je další věc, bydlím v centru města a snažím se jezdit autem co nejmíň. Z více důvodů - nechci zhoršovat dopravní zátěž, ale taky je to prostě opruz. Kolony a hledání parkování. Ale třeba velké nákupy pro rodinu jinak nešly. Teď už nejezdím nakupovat jinak.

Budete si pořád s někým povídat

Lidi to hodně zajímá. Mluvil jsem s paní, co by tohle chtěla, aby mohli vozit handicapovanou dospělou dceru na výlety. Se starším pánem, co by chtěl takhle jezdit s vnučkama nebo s manželkou co už si na kolo netroufne. S rodiči co mají dvě děti a nevěděli, že něco takového existuje. Nosnost vzadu je 80kg, takže to všechno jde. Lidi zajímá cena, dojezd, a jsou vlastně překvapení že se to dá koupit v obchodě, že to není na zakázku.



Jo a hodně to zajímá lidí co mají rádi obskurní dopravní prostředky (BMW C1 na fotce, one-wheel a podobně)

Dojezd není problém

Myslel jsem si, že budu řešit dojezd (tohle má kolem 60-90km) ale zkusili jste někdy najet po Praze za den 90km na kole? To už je fakt hodně. I když jedu na Chodov a zpět, dojezd mi stačí v pohodě.

Řídí se to jako normální kolo

A když to smysluplně naložíte, tak ani nepoznáte, že něco vezete. Elektromotor pomůže s rozjezdy a kopečky, relativně výkonné kotoučové brzdy ubrzdí i plně naložené kolo. Šířku nepoznáte, protože nejšírší jsou na kole stejně řidítka.



Údržba? Jako běžné kolo. Namažete řetěz, jednou za pár tisíc kilometrů jej vyměníte. Pneumatiky jsou dostatečně masivní, zatím bez defektu.

Nevýhody

Je to těžké!

A teď k nevýhodám. Taky to nějaké má. Dokud jezdíte po zemi a netáháte to v ruce, je to v pohodě. Ale na manipulaci do schodů a tak to fakt neni, walk-assist pomůže když máte nájezdy pro kočárky, to je v pohodě.

Ale vlastní blbostí jsem prorazil zadní duši (kupodivu zadek nejde nadhodit jako na trailbajku) a ze všechn možností jsem zvolil naložit to do dodávky a odvézt do cykloservisu.

Je to celkem drahé

Tohle kolo je nejlevnější cargo a stojí skoro 70 tisíc. To je objektivně hodně peněz. Já na tom jezdím každý den a každý den mi to dělá radost. Navíc šetřím za PHM a amortizaci auta. Jestli budu takhle jezdit dál tak to jen za benzin dělá ročně kolem 15 tis. Ale pořád to musíte chtít, není to univerzální odpověď na všechny přepravní potřeby. Já bydlím uplně v centru a většinu cílů mám tady, hodně dokonce v pěších zónách nebo v parcích. Tam si autem ani MHD nezajedu.

Elektrokola se ale dají koupit nová už kolem 25 tis. Určitě tomu dejte šanci, ten rozdíl proti normálnímu kolu z hlediska využitelnosti je kosmický.

Blbě se to skladuje

Tohle kolo si do paneláku nevytáhnete. Ale chcete to dělat i s normálním kolem, se kterým jezdíte denně? Nechcete.

Parkování buď na chodbě, nebo v průjezdu, nebo někde v blízkosti na stání pro motorky (docela často se pronajímají). Nebo se domluvit s víc lidma a vzít jedno stání pro auta, kam se vejde 5-7 kol. A do budoucna tlačit na město, ať tohle začně řešit.



Jezdím i když prší. Nejsem z cukru

Shrnutí

Když jsem si to kupoval tak jsem si myslel, že to bude takový experiment pro sebe (a taky pro Twitter). Úplně mi to ale změnilo pohled na městskou mobilitu. Tohle opravdu JE budoucnost, velká část lidí se bude vždycky chtít dopravovat individuálně, rychle a tahat nějaké věci. Tohle je z velké části odpověď.

Samozřejmě to nikdy nenahradí auta. Auto ale od té doby vytáhnu mnohem méně, třeba jednou týdně, když jedu někam za město. To dál mění moji perspektivu na vlastnictví a provoz drahýho auta. Na to abych ho vytáhl jednou týdně a jel s tím odvézt děti za Prahu, nepotřebuju auto za milion a půl. Navíc teď hodně pracovních cest radši odbavím vlakem, ne kvuli ideologii, ale protože může po ceste - která je delší - pracovat. Radši 6 hodin ve vlaku, než 4 hodiny v autě.

Tohle do toho vlastně perfektně zapadá. Líbí se mi nový elektrický Volvo EX30, bude to perfektní kompaktní auto pro příměstský cesty. A velký benzínový Volvo půjde z domu.

Centrum Prahy = kolo

Periferie a okolí Prahy = malé elektroauto

Delší cesty = vlak (práce) / obytňák (výlety)

Dodatek

Jo a poslední věc - teď potřebujeme ještě jedno elektrokolo, aby nám žena stačila a abychom mohli jezdit všichni společně.

Úplně poslední, teď petrolheadí věc. Když pak po celým týdnu vytáhnete v sobotu ráno auto, ve kterým jste nemuseli dřepět celý týden v zácpě, tak si tu cestu po okreskach za město bez provozu fakt užijete, i když jedete na návštěvu za tchyní.

Kecám, moje tchyně je super.