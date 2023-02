Co je to saharský písek. A jak se z pouště dostane až k nám?

Předpovědní modely vyhodnotily aktuální meteorologickou situaci v oblasti Evropy a severní Afriky tak, že by na území Česka mohl během příštích dnů spadnout tzv. saharský písek. Co to je a jak se může písek ze Sahary přemístit o tisíce kilometrů?

Jde skutečně o pouštní písek; není to žádné ustálené označení, které nemá se Saharou nic společného. Je tak jemný, že jej může vítr v severní Africe zvířit a spolu s prachem vyzvednout z písečných dun do atmosféry.

Písek se dostane do její nejnižší vrstvy troposféry, která v našich zeměpisných šířkách dosahuje zhruba do výšky 11 km. Vzdušné proudy potom dokážou částečky písku nést na dlouhé vzdálenosti.

Když tento písek spadne zpět na zemský povrch, nemusí to být v České republice, která je přece jen už od Sahary celkem daleko, na první pohled patrné. Pokud ale třeba prší či sněží a zrnka se z atmosféry smyjí ve větším množství, povrch sněhu může získat nažloutlou barvu a třeba na automobilech zůstanou po uschnutí žluté písečné mapy.

Saharský písek není sám o sobě nebezpečný, ale jeho částice při přechodu zhorší kvalitu ovzduší. Také obloha může během spadu získat oranžový nádech. Zejména při východech a západech Slunce. Tento efekt bývá silný zejména v zemích blízkých Sahaře, kde má ještě písek v atmosféře vyšší koncentraci, například ve Španělsku.

