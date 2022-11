Co lidstvu chybí pro navázání kontaktu s mimozemskou civilizací? Výzkumné centrum! Ve Skotsku otevřeli SETI

University of St. Andrews ve Skotsku minulý týden oznámila vytvoření nového výzkumného centra. Jeho úkolem je připravit lidstvo na den, kdy se nám podaří navázat první kontakt s inteligentní mimozemskou civilizací.

Tzv. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Post Detection-Hub má být místem, kde experti z celého světa budou vymýšlet jakým způsobem na takovou situaci zareagovat.

„Sci-fi je zaplavena zkoumáním toho, jaký dopad na lidskou společnost bude objevení života nebo inteligence mít,“ uvedl mj. v prohlášení koordinátor centra John Elliott.

Dostaneme někdy zprávu od ET?

„Musíme ale jít nad rámec úvah o dopadu na lidstvo. Jak se naše chápání prohlubuje a je komunikováno, co víme a co nevíme, potřebujeme koordinovat naše odborné znalosti nejen pro hodnocení důkazů, ale také pro zvažování lidské sociální reakce,“ dodal.

SETI Post-Detection Hub chce rovněž výrazně přepracovat a rozšířit pravidla stanovená dokumentem Declaration of Principles Concerning the Conduct of the Search for Extraterrestrial Intelligence, neboť je považuje za příliš vágní.

„Dostaneme někdy zprávu od ET? Nevíme. Ale víme, že si nemůžeme dovolit být špatně připraveni – vědecky, společensky a politicky bez kormidel – na událost, která se může již zítra stát skutečností a kterou si nemůžeme dovolit managovat špatně,“ uzavřel Elliott.