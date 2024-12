Co lze vylepšit na ledničce? Americký startup chce trojnásobně prodloužit čerstvost ovoce a zeleniny

Asi všichni to znáte: koupíte čerstvé ovoce a zeleninu, naplánujete si zdravé vaření, ale než se k tomu dostanete, jsou okurky gumové a jahody plesnivé. Zní vám to povědomě? Startup z amerického Seattlu s názvem Tomorrow přichází s převratnou technologií, která by mohla tento problém jednou provždy vyřešit. Jejich „lednice budoucnosti“ má až trojnásobně prodloužit životnost čerstvých potravin.

Za inovací stojí Andrew Kinzer, spoluzakladatel společnosti Outreach, který se během svého výzkumu ponořil do vědeckého oboru zabývajícího se procesy probíhajícími v rostlinách, ovoci a zelenině po jejich sklizni. Zabýval se mimo jiné tím, jak zpomalit proces stárnutí u ovoce a zeleniny.

Základem je přizpůsobení atmosféry v lednici

„Většina lidí si neuvědomuje, že potraviny jsou stále živé,“ vysvětluje Kinzer. „Mají metabolismus, dýchají a uvolňují teplo a oxid uhličitý.“ Moderní lednice obvykle fungují jako odvlhčovače, což sice chrání potraviny před plísněmi, ale zároveň to urychluje jejich vysychání a vadnutí.

Lednice Tomorrow využívá patentovaný chladicí systém, který dokáže přizpůsobit atmosféru v různých částech zařízení. Místo jednotného univerzálního chlazení nabízí pro různé druhy potravin odlišné podmínky. Díky tomu se minimalizuje ztráta vody a zpomaluje se kažení. Například papriky, jahody či saláty si podle testů udrží svou čerstvost mnohem déle než v běžných lednicích. Zahraniční zdroje však naznačují, že výsledky testů jsou zatím spíše experimentální, bez přesných veřejných dat.

Dalším lákadlem je využití moderních technologií, jako je umělá inteligence a počítačové vidění. Kamery uvnitř lednice monitorují obsah a pomocí mobilní aplikace upozorní majitele, když něco dochází, nebo nabídnou recepty na základě toho, co máte doma. Tato funkce může ušetřit nejen čas, ale i peníze.

Je to ekonomické i ekologické

Plýtvání jídlem je obrovský problém. Průměrná americká domácnost podle statistik vyhodí ročně 312 kilogramů potravin, což odpovídá finanční ztrátě přibližně 1 800 dolarů. Navíc má tento problém nezanedbatelný dopad na životní prostředí. Plýtvání potravinami je zodpovědné za 8 % celosvětových emisí skleníkových plynů a každý rok je kvůli němu vykáceno 2,7 milionu hektarů lesů.

I když se na trhu již objevily chytré lednice, firma Tomorrow se zaměřuje trochu jiným směrem. Nejde jí jen o elegantní design nebo dotykové displeje, ale o skutečné prodloužení čerstvosti potravin. Firma zatím neprozradila cenu ani přesné parametry svého produktu, ale plánuje jeho uvedení na trh v roce 2025.

Tomorrow slibuje nejen zdravější životní styl díky čerstvějším potravinám, ale také více času a peněz na věci, které máte rádi. Méně vyhazování jídla znamená méně nákupů, což ocení každý, kdo chce ušetřit čas. A v neposlední řadě je tu ekologický aspekt – menší plýtvání znamená nižší zátěž pro planetu.

Zda lednice Tomorrow skutečně splní všechna očekávání, ukáže až čas. Jedno je ale jisté – pokud se firmě podaří přinést na trh funkční a cenově dostupné řešení, mohlo by jít o revoluci ve skladování potravin. Kdo ví, možná už brzy budeme na gumové okurky vzpomínat jen jako na relikt minulosti.

Zdroje: tomorrowfridge.com, geekwire.com, thespoon.tech.