Co má šimpanz společného s Instagramem? I příroda má své influencery

Osmnáctiletá Julia má podle přátel a příbuzných styl. Začala si do uší strkat dlouhá tvrdá stébla trávy a pak se s novým doplňkem promenádovat. Její okolí to vysloveně okouzlilo. Julie je šimpanz z přírodní rezervace Chimfunshi Wildlife Orphanage v Zambii a tématu se věnoval deník The New York Times.

Ostatní opice brzy začaly Juliiny doplňky zkoušet také – nejdříve její syn, pak dvě nejbližší kamarádky, poté i její přítel. Nakonec se osm šimpanzů z desetičlenné skupiny snažilo před zraky influencerky Julie (a skrytých kamer) zastrčit si trávu do uší správným způsobem. „Bylo dost legrační to pozorovat,“ řekl Edwin van Leeuwen z Antverpské univerzity, který studuje zvířecí kulturu.

„Znovu a znovu se o to neúspěšně pokoušeli, třásli se přitom po celém těle,“ dodal. Doktor van Leeuwen to vyzkoušel sám na sobě a pochopil, proč se třesou. „Není příjemné strkat si kus trávy dost hluboko do ucha, aby tam držel,“ zjistil. Jakmile však šimpanzi zvládli správnou techniku, často naučený kousek opakovali. Zjevně hrdě a téměř rituálně si pohrávali se zastrčenými stébly trávy, aby se ujistili, že na ostatní udělali dostatečný dojem.

Samice Julia zemřela před více než dvěma lety, ale její spontánně zrozený zvyk strkat si trávu do uší žije dál mezi ostatními šimpanzi. Rozšířil se prostřednictvím Juliiny „sociální sítě“, což se až znepokojivě podobá šíření módních výstřelků v lidském světě. „Pokud kulturu definujeme jako souhrn chování, který sdílí nějaká skupina a předává si jej mezi sebou prostřednictvím společenského učení, zjistíme, že je ve zvířecí říši široce rozšířená,“ prohlásil Andrew Whiten, psycholog a neurolog skotské Univerzity v St. Andrews. „Vidíme ji od primátů po kytovce, od ptáků po ryby a nyní ji nacházíme dokonce u hmyzu,“ dodal.

Článek vyšel na E15.cz