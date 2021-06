Co nezvládl Elon Musk, dohnal fanoušek. Postavil robota, který Teslu připojí k nabíječce

Abychom byli fér, je nutné dodat, že jde o řešení pro jednu konkrétní garáž. Kdyby systém pro automatické připojení elektromobilů k nabíječkám nabídla přímo Tesla, musel by být univerzálnější, sofistikovanější, hezčí a o hodně rychlejší.

Podle dlouhodobých spekulací automobilka na takovém řešení pracuje, ale Pat Larson nechtěl čekat, a tak si sestrojil vlastní. Srdcem automatu je počítač Raspberry Pi 4, ultrazvukový senzor cyklicky zjišťuje, jestli auto přijelo do garáže, pak nastupuje fotoaparát a analýza obrazu s cílem najít nabíjecí port. Ten si Pat otevře pomocí API, které Tesla poskytuje. Pak přichází na řadu mechanismus, který se posune podle toho, jak hluboko do garáže tentokrát auto zajelo. Další motory vysunou rameno, otočí nabíjecí konektor a zasunou jej dovnitř. Další API spustí nabíjení.

Zní to možná jednoduše, ale za návrhem, konstrukcí a programováním jsou desítky hodin práce. Pochlapí se Tesla a dotáhne do produkce své vlastní řešení? Její kovový had má výrazně silnější cool faktor:

