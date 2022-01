Co přijde po omikronu? Pfizer a Moderna očekávají každoroční očkování jako u chřipky

Právě nastupující vlna onemocnění covid-19, způsobená koronavirem SARS-CoV-2 ve verzi omikron, vyvolává celou řadu otázek. Jednou z nich je: co bude potom? Výrobci vakcín již nyní přemýšlejí o budoucích vlnách – a o očkování, které by jim mohlo zabránit. Situaci rozebírá web Ars Technica.

Přední výrobci mRNA vakcín Moderna a Pfizer/BioNTech v současné době pracují na upravených verzích svých vakcín specifických pro omikron, které by mohly být hotové během několika měsíců. Podle nedávných rozhovorů očekávají, že se posilující vakcíny budou používat pro každoroční očkování, které by se mohlo podávat na podzim po dobu několika příštích let, dokud globální přenos viru neutichne.

Pfizer: každoroční očkování jako u chřipky

„Myslím si, že realita je taková, že se z toho stane každoroční očkování, přinejmenším po určitou dobu,“ řekl v neděli v pořadu Face the Nation na stanici CBS, bývalý komisař Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a člen představenstva farmaceutické společnosti Pfizer Scott Gottlieb. „Nevíme, jaká bude epidemiologie této infekce v dlouhodobém horizontu, ale určitě si lze představit, že v příštích několika letech se z posilujícího očkování stane každoroční záležitost.“

Zatím není jasné, co nastane poté, až opadne mohutná vlna omikronu, která je očekávána v následujících týdnech. Omikron by mohl po dosažení vrcholu pokračovat na nižších úrovních, nebo by jej mohla vystřídat jiná varianta „Myslím, že většina lidí předpokládá, že tu bude omikron,“ řekl Gottlieb. „Pokud se vám podaří vytvořit vakcínu, jež bude specifická pro variantu, která je v oběhu, pravděpodobně máte potenciál obnovit mnoho z původního příslibu.“

Generální ředitel Pfizeru Albert Bourla minulý týden uvedl, že posilovací vakcína specifická pro omikron bude připravená v březnu. To je po očekávaném vrcholu současné vlny, ale zároveň včas, abychom se připravili na podzimní nárůst.

V rozhovoru pro francouzskou televizi Bourla dodal, že prozatím „je důležité, aby lidé dostali třídávkovou vakcínu proti koronavirům společnosti Pfizer, [ale] pak budou pravděpodobně vyžadovat každoroční posilovací dávky, které by u osob se sníženou imunitou mohly být nutné každé čtyři měsíce.“

Moderna chce jít o krok dál

Další farmaceutická firma Moderna zatím ve třetí fázi testuje posilovací dávku své očkovací látky specifické pro omikron. Rovněž očekává, že by posilovací dávka mohla být použita pro každoroční očkování. Moderna si však klade vyšší cíle, a to sezónní očkování, které by kromě covidu-19 pokrývalo i sezónní chřipku a další sezónní respirační virus známý jako RSV.

„Naším cílem je, aby bylo možné provést jediné roční očkování, abychom se vyhnuli problémům s dodržováním pravidel, kdy lidé nechtějí podstoupit dvě až tři očkování za zimu,“ řekl v pondělí generální ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel během panelu na Světovém ekonomickém fóru.

Pokud jde o to, kdy by tato kombinovaná injekce mohla být připravena, Bancel uvedl, že „nejlepším scénářem by byl podzim 2023“. Nutno dodat, že vakcíny proti chřipce a RSV na bázi mRNA jsou teprve ve vývoji.

Přesto zatím není jasné, zda bude nutné každoroční očkování – nebo jestli vůbec bude po ústupu současné vlny potřeba posilující vakcína specifická pro omikron. Stávající vakcíny při ochraně před infekcí omikronem při podání dvou dávek selhávají.

Podle odborníků je teď příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda lidé, kteří se z omikronu vyléčí, budou v budoucnu dobře chráněni před dalším onemocněním. Zdá se však, že posilovací očkování významně zvyšuje protilátkové odpovědi a že ochrana před závažným onemocněním, hospitalizací a úmrtím na omikron a všechny ostatní varianty zůstává silná.

Američtí představitelé uvedli, že zatím je brzy na to, aby se začalo mluvit o čtvrtých dávkách vakcíny a budoucích posilovacích dávkách. Ředitelka Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walensky na tiskovém brífinku 7. ledna upozornila na obtížnost přimět lidi k posilovacím dávkám.

„Právě teď si myslím, že naší strategií musí být maximalizovat ochranu desítek milionů lidí, kteří mají stále nárok na třetí očkování, než začneme uvažovat o tom, jak by mohlo vypadat čtvrté očkování.“