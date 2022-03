Co s dětmi, kterým čínští vědci „vylepšili“ dědičnou informaci? Experti se nemohou shodnout

Byl to šok. V listopadu 2018 unikla do světových sdělovacích prostředků do té doby pečlivě tajená zpráva, že se v Číně narodila dvojčata, kterým biofyzik Jiankui He se svým týmem cíleně upravil dědičnou informaci. He využil technologii označovanou jako CRISPR-Cas9, která dovoluje cílený zásah do dědičné informace.

Pro tento experiment získal páry, kde byl partner HIV-pozitivní a partnerka byla prostá infekce virem HIV. Takoví lidé mohou zplodit dítě bez rizika nákazy s pomocí oplození ve zkumavce, kde se z otcova spermatu virus HIV odstraní.

V Číně je ale tahle procedura zapovězena. He slíbil rodičům, že jim plození ve zkumavce zařídí, a navíc provede experiment s „vakcínou proti HIV“. Ve skutečnosti při oplození ve zkumavce manipuloval s dědičnou informací vznikajících embryí.

He a jeho spolupracovníci použili pro početí dětí techniku tzv. intracytoplasmatické injekce spermií, kdy se pod mikroskopem s pomocí speciálních nástrojů a aparátů vstříkne spermie otce přímo do vajíčka. Zároveň se spermií vstříkli He a spol. do vajíčka také molekuly CRISPR-Cas9 zacílené na gen CCR5. Cílem bylo tento gen poškodit.

He se nechal inspirovat známým faktem, že někteří obyvatelé severní Evropy mají gen CCR5 poškozený mutací, při které z genu na zcela určitém místě vypadlo třicet dva písmen genetického kódu. Virus HIV1 se váže na povrchu bílých krvinek právě na bílkovinu kódovanou genem CCR5 a pokud člověk zdědil od obou rodičů mutaci genu CCR5 označovanou jako „delta 32“, je vůči viru HIV1 rezistentní. Virus se na jeho krvinkách neuchytí.

V experimentu čínského týmu ale nebyl CRISPR-Cas9 konstruován tak, aby v dědičné informaci embrya navodil vznik mutace „delta 32“. CRISPR-Cas9 jen nadělal do genu různě velké „díry“ a v případě jednoho embrya dokonce nepoškodil gen ve všech buňkách vyvíjejícího se zárodku.

Děvčata narozená z těchto embryí označovaná ve sdělovacích prostředcích fiktivními jmény Nana a Lulu tedy nemají plnou záruku odolnosti vůči HIV1 a Lulu má dokonce jistotu, že se v jejím těle i nadále vyskytují buňky s funkčním genem CCR5. Je tedy k nákaze virem HIV1 vnímavá. O něco později se měl z druhého experimentu narodit ještě chlapec. O něm není známo nic bližšího.

Svět počin Jiankui He odsoudil jako naprosto nezodpovědný. Při podobných experimentech hrozí, že CRISPR-Cas9 poškodí i jiná místa DNA a vyvolá tak nežádoucí vedlejší účinky. Jiankui He sice tvrdil, že testy dědičné informace dětí žádné takové pochybení nepotvrdily, ale odborníci se shodují, že provedené analýzy na vyloučení škod vzniklých v DNA nestačí.

Jiankui He se provinil proti platným čínským zákonům a byl odsouzen na tři roky odnětí svobody a to nepodmíněně. Potrestáni byli i další dva z desítky jeho spolupracovníků.