Co s vysloužilou větrnou elektrárnou? Švédové udělali z gondoly malý domeček napájený soláry

V souvislosti s nástupem obnovitelných zdrojů elektrické energie bude stále aktuálnější Nerudovská otázka „Kam s ním?“ Firmy po celém světě budou muset vyřešit, jak co možná nejvíce ekologicky naložit s vysloužilými solárními panely a větrnými turbínami po skončení jejich životnosti. Švédská energetická firma Vattenfall přišla se zajímavým nápadem, jak vdechnout větrné elektrárně druhý život.

Gondola vysloužilé větrné turbíny

Vattenfall společně s designérským studiem Superuse přeměnili část větrné turbíny, konkrétně její gondolu, na plnohodnotný obytný prostor. Tento nesporně zajímavý nápad byl představen na designovém festivalu Dutch Design Week 2024, který se každoročně koná v Eindhovenu v Nizozemsku. Přináší nejenom inovativní využití odpadních materiálů, ale i důležitý příspěvek k cirkulární ekonomice.

Domeček ve vysloužilé gondole

Gondola je ta část větrné turbíny, která se nachází úplně nahoře, vysoko nad zemí, a ukrývá klíčové součástky jako je generátor nebo převodovka. Ačkoli bychom nečekali, že by takové industriální zařízení mohlo nabídnout pohodlí domova, tento projekt dokazuje opak.

Malé, ale praktické bydlení

Z gondoly větrné turbíny Vestas V80 2MW, která po dvacet let generovala elektřinu na rakouské větrné farmě Gols, vznikl malý domek s plochou 35 metrů čtverečních. To sice není mnoho, ale díky chytrým úpravám a pečlivému designu se uvnitř nachází vše, co je potřeba k pohodlnému bydlení – kuchyň, koupelna i obytný prostor.

Hlavní výzvou byla úprava gondoly, která má složité tvary a konstrukci, tak, aby splnila stavební normy a stala se funkčním domovem. Na první pohled je zřejmé, že stavba kdysi byla součástí větrné turbíny, což jí přidává na zajímavosti. V interiéru ovšem najdete udržitelné materiály, jako je nábytek vyrobený z druhotných surovin nebo stůl z lopatek staré turbíny.

Hlavní výzvou byla úprava gondoly

Vattenfall se snaží ukázat, jak důležité je hledat inovativní způsoby, jak zužitkovat materiály, které by jinak skončily na skládkách nebo by musely projít energeticky náročným procesem recyklace. „Hledáme způsoby, jak co nejlépe využít materiály z použitých turbín a minimalizovat úpravy. Šetříme tím suroviny i energii,“ říká ředitel inovací Thomas Hjort.

Udržitelnost na prvním místě

Aby byl tento malý dům skutečně udržitelný, byl osazen solárními panely a chytrými energetickými systémy. Na střeše jsou umístěny čtyři solární panely, které poskytují až 1800 wattů elektrické energie – dostatečné množství pro pokrytí potřeb takto velkého domu, včetně ohřevu vody nebo nabíjení elektromobilu. Nechybí ani tepelné čerpadlo, které pomáhá udržovat příjemné klima i během chladnějších měsíců.

Na střeše jsou umístěny čtyři solární panely

Projekt přestavby gondoly větrné turbíny přináší inspiraci, jak lze v budoucnu přistupovat k ukončování provozu vysloužilých větrných elektráren. Větrné turbíny vydrží fungovat přibližně 20 až 30 let, a jakmile dosáhnou konce své životnosti, nastává otázka, co s nimi dál. Namísto energeticky náročného tavení kovů či betonových dílů je mnohem udržitelnější hledat způsoby, jak tyto materiály znovu použít.

Projekt přitáhl na Dutch Design Week pozornost nejen kvůli své originalitě, ale také proto, že nabízí možné řešení pro udržitelné bydlení. Výstavba nové budovy vždy vyžaduje značné množství surovin a energie, ale využití již existujících struktur, jako je právě gondola větrné turbíny, může tento dopad výrazně snížit.

Tento domek není jediným projektem, který hledá nové způsoby využití starých větrných turbín. Vattenfall spolupracoval s dalšími designovými studii na návrzích plovoucích ostrovů z lopatek turbín nebo uměleckých instalací. Tyto projekty ukazují, že možnosti využití vyřazených turbín jsou téměř nekonečné.

Zdroje: group.vattenfall.com, newatlas.com, designboom.com.