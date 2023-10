Co se stalo s ptačí chřipkou? Před 20 lety jsme se jí báli, ale od té doby nám už otrnulo

Dnes globálně rozšířený virus H5N1 se od toho, který naháněl epidemiologům strach před dvaceti lety, významně liší. Nabral vlastnosti, které mezi odborníky opět vzbuzují obavy. Do procesů, které vedly ke vzniku současného chřipkového viru H5N1 nyní prostřednictvím genetických analýz nahlédl tým vedený Vijaykrishnou Dhanasekaranem z University of Hong Kong ve studii publikované vědeckým časopisem Nature .

I to přispělo k dojmu, že ptačí chřipka, nepředstavuje pro lidstvo závažnější hrozbu. Zkušenost z pandemie covidu na tom mnoho nezměnila. Faktem ale zůstává, že z lidí, kteří se virem H5N1 doposud nakazili, nepřežil každý druhý . O tom, že chřipka neztratila nic ze svých zabijáckých schopností, svědčí tragické případy z nedávné doby.

„Jakmile se virus adaptuje na volně žijící ptáky, nemáme žádný mechanismus, jak jeho šíření kontrolovat. A myslím, že to je nejdůležitější změna, ke které u tohoto viru v poslední době došlo,“ říká Vijaykrishna Dhanasekaran. „Je celkem jedno, jak razantní opatření provedete v ohnisku nákazy drůbeže. Pokud virus opakovaně šíří volně žijící ptáci, je opravdu těžké s tím něco dělat. Tohle je momentálně největší výzva pro většinu světa.“

Jeden se rozšířil hlavně v severní Evropě, odkud ho pak stěhovaví ptáci zanesli přes Atlantik do Severní Ameriky. Druhý virus H5N1 se šířil hlavně Středomořím a následně pak i na africkém kontinentu. Rozšíření viru do populací volně žijících ptáků dramaticky snížilo úspěšnost všech preventivních opatření.

Nový kmen chřipkového viru H5N1 tentokrát nepovstal v Asii. Jeho původní domovinou je Evropa, odkud se rozšířil do celého světa s výjimkou Oceánie a Antarktidy. Původně to byl virus, který představoval hrozbu hlavně pro drůbež. V chovech se objevoval víceméně sezónně, hlavně na podzim, kdy ho na nová místa zanášelo nakažené migrující ptactvo.

„Pokud jde o kontrolu samotné ptačí chřipky, byly by strategie eradikace nebo eliminace zaměřené na tyto nízce patogenní viry obrovským krokem vpřed,“ říká Dhanasekaran.

Jak jsme připravení

Virologové a epidemiologové se shodují v tom, že klíčová otázka spojená se vznikem nové virové pandemie nezní „Zda?“ ale „Kdy?“. Faktem je, že se od počátku 21. století očekávala nejspíše chřipková pandemie připomínající nechvalně proslulou španělskou chřipku.

Místo ní však přišly tři koronavirové pandemie SARS. MERS a COVID-19. Neznamená to, že by tím riziko chřipkové pandemie kleslo. Právě detailně popsaný vývoj chřipkového viru H5N1 přesouvá naše představy o těchto rizicích z oblasti dohadů na pevnější půdu hypotéz opírajících se o reálná fakta.

„Zbytečný strach“ z ptačí chřipky H5N1 z počátku 21. století tak může přinést ledacos užitečného. Víme například, že viry tohoto typu reagují celkem slušně na některá antivirotika. Zároveň však víme i to, že virus se dokáže mutacemi účinku těchto léků celkem dobře vyhnout. Svědčí o tom popsaný vznik chřipkových virů rezistentních k Tamiflu, jehož aktivní látku tvoří oseltamivir. Obavy z pandemie chřipky H5N1 stály rovněž u zrodu vakcín proti tomuto typu ptačí chřipky.

Ty nebyly otestovány v nakažené populaci, protože k pandemii naštěstí nedošlo. O těchto vakcínách tak víme pouze to, jak nabudí lidský imunitní systém. Zároveň je jasné, že se virus H5N1 od té doby proměnil natolik, že by proti němu staré vakcíny nezabíraly. V případě pandemie by tedy bylo zapotřebí očkovací látky adaptovat na stávající varianty viru. V tom však mají nyní výrobci vakcín celkem bohaté zkušenosti díky obměnám vakcín proti covidu.

Pandemie ptačí chřipky není lidstvu blíže, než byla před dvaceti lety. To ale neznamená, že nám nehrozí. Naše „startovní pozice“ není zase tak zlá a to i díky „planému poplachu“ ze začátku 21. století. Hodně proto záleží na tom, jak se teď k téhle hrozbě postavíme. Můžeme nad ní mávnout rukou a počkat si, až pandemie propukne. To je zřejmě ten nejpravděpodobnější scénář. Pak bude důležité, jak zareagujeme na rodící se epidemii.

Zkušenosti z pandemie covidu nedávají mnoho důvodů k optimismu. Pokud si zopakujeme nekonečné dohady o tom, „kdo to vyrobil“ spolu s fámami o tom, že „při testech na onemocnění jsou lidé očipováni“ a že „vakcíny mají za úkol lidstvo vyhubit“, a k tomu přidáme „zaručené návody na léčbu“ naprosto neúčinnými léky, může se lidstvo dostat do mnohem vážnějších trablů, než do jakých zabředlo s covidem.