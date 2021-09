Co se stalo v Sodomě? Zkáza biblických měst má reálný základ

"Teplota vzduchu rychle stoupla nad 3600 stupňů Fahrenheita. Tkaniny a dřevo ihned vzplály. Meče, kopí, cihly a keramika se začaly tavit. Celé město bylo v mžiku v plamenech. O několik sekund později do města vtrhla mohutná tlaková vlna. Pohybovala se rychlostí asi 1 200 kilometrů za hodinu a byla silnější než nejhorší doposud zaznamenané tornádo.“ Biblická potopa Česka! Co se stane, když nás zatopí oceán "Ničivý vichr se prohnal městem a zbořil všechny budovy. Urval horních dvanáct metrů ze stavby čtyřpatrového paláce a rozmetal změť jeho trosek po okolí. Nikdo z osmi tisíc obyvatel města ani žádné ze zvířat nepřežili. Jejich těla byla roztrhána na kusy a jejich kosti byly roztříštěny na malé úlomky. Jen o minutu později zasáhla rázová vlna výbuchu biblické město Jericho ležící dvaadvacet kilometrů západně od Tall el-Hammamu. Zdi Jericha se zřítily a město vyhořelo do základů.“ Tak líčí Christopher Moore z University of South Carolina v americkém New Ellentonu zánik města Tall el-Hammam v údolí řeky Jordánu někdy kolem roku 1650 př. n. l.. Moore je jedním z více než dvacetičlenného vědeckého týmu Comet Research Group, který nyní popsal výsledky svého rozsáhlého výzkumu Tall el-Hammamu ve vědeckém časopise Scientific Reports. Tall el Hammam je podle vědců po syrské lokalitě Abu Hureyra druhým velkým městem, jež padlo za oběť výbuchu kosmického tělesa nad povrchem země. Událost se podle autorů studie v Scientific Reports promítla do starozákonního textu první knihy Mojžíšovy Genesis, a to do pasáže o zkáze hříšných měst Sodomy a Gomory. Biblickému kreacionistovi nepovolili zkoumat Grand Canyon Bible líčí zánik obou „sídel hříchu“ následovně: „A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“ Bible také podává prostřednictvím Abrahama svědectví o tom, jak lokalita po katastrofě vypadala: „Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece.“

Jako na Tunguzce Tall el-Hammam byl největším ze tří měst doby bronzové ležících poblíž Mrtvého moře v údolí Jordánu. Sloužil jako mocenské i ekonomické centrum pro oblast se zhruba 50 000 obyvateli. Jeho budovy byly vystavěné z cihle a tyčily se do výšky pěti podlaží. Při archeologickém výzkumu vědci narazili na četné stopy po působení extrémních teplot. Vrstva zuhelnatělých zbytků se nedala přehlédnout. Dosahovala mocnosti jeden a půl metru. Keramika byla například natavená na vnější straně, ale uvnitř zůstala netknutá. Zdroj těchto vysokých teplot byl dlouho záhadou. Nezdá se, že by se mohly vyvinout při náhodném požáru. Město zjevně nepadlo do rukou dobyvatelů a nebylo tedy úmyslně vypáleno uměle založenými požáry. Za vyloučený považují vědci také výbuch sopky nebo zemětřesení. Při žádné z těchto událostí nedochází k takovému vzestupu teplot, jaké zničily Tall el-Hammam. Co tedy vyvolalo děsivou ohnivou katastrofu? Logicky se nabízel dopad kosmického tělesa. Tahle hypotéza ale má jeden velký háček. V Tall el-Hammamu chybí dopadový kráter. Z relativně nedávné doby ale známe katastrofu, při které kosmické těleso těžce zdevastovalo rozsáhlé území bez toho, že by po sobě zanechalo dopadový kráter. Dne 30. června 1908 takhle zničila tajgu na ploše 2 150 km2 exploze kosmického tělesa nad sibiřskou řekou Tunguzkou. Dnes se většina vědců shoduje na tom, že nad Tunguzkou explodovalo těleso o průměru 50 až 60 metrů. Letělo nad Sibiří relativně vysokou rychlostí asi 27 km/s a rozpadlo ve výšce 5 až 10 kilometrů. Nezanechalo po sobě dopadový kráter, ale i tak jde o největší historicky zaznamenanou kolizi Země s kosmickým tělesem. Odhaduje se, že exploze měla energii od 3 do 5 megatun trinitrotoluenu, což odpovídá 13 až 21 petajoulům. Některé dřívější kalkulace došly k vyšším hodnotám od 10 až 15 megatun trinitrotoluenu (42–63 petajoulů) až po 30 megatun trinitrotoluenu (130 petajoulů). Pro srovnání, atomová bomba shozená na Hirošimu uvolnila při explozi energii „pouhých“ 0,015 megatun trinitrotoluenu. Na Sibiři vyvrátila nadzemní exploze vesmírného tělesa nad tajgou na osmdesát milionů stromů. Není známo, že by při ní někdo přišel o život. Důkazy o kolizi Tým Comet Research Group představuje v publikaci v Scientific Reports celou řadu důkazů ve prospěch teorie, podle které Tall el-Hammam padl za oběť nadzemní explozi kosmického tělesa. Krystaly křemene tu nesou neklamné stopy po tom, že byly vystaveny tlaku nejméně pěti gigapascalů. Na ploše zničené explozí se nacházejí „diamantoidy“ – mikroskopické částice velikosti srovnatelné s rozměry chřipkového viru tvořené na diamant přeměněným uhlíkem. Tyto korpuskule vznikly působením vysokých teplot a tlaků z uhlíku organických materiálů, např. z rostlinných pletiv nebo živočišných tkání.

Foto: Deg777, CC BY-SA 4.0 Keramika a cihly byly v Tall el-Hammamu natavené a následně utuhly v bublinách. Pro takovou proměnu keramických materiálů je zapotřebí teplota nad 1500 °C. Tedy teplota, při které se za několik mnut promění na louži kovu celý automobil. O ještě vyšších teplotách kolem 1600 °C vypovídá nález sférických částic vzniklých odparem železa a roztavením písku. A ani to zřejmě nebyl „teplotní strop“ ohnivého pekla nad Tall el-Hammamem, protože na povrchu roztavené keramiky se našly „škvarky“ z rozteklých kovů. Je mezi nimi zirkon s bodem tavení 1540 °C, platina s bodem tavení 1768 °C a iridium s tavící teplotou 2 466 °C. Po katastrofě se na celé oblasti usadila vrstva soli, která zřejmě zabránila pěstování plodin na několik staletí. Tall el-Hammam zůstal spolu se stovkou dalších sídel v údolí Jordánu opuštěný asi šest staletí, než tamější vzácné dešťové srážky soli z půdy vypláchly a dovolily návrat zemědělského obyvatelstva odkázaného na úrodu sklizenou z polí.

Foto: Aerial Photographic Archive for Archaeology in the Middle East, CC BY-NC-ND 2.0 Autoři studie se seriózně zabývají možností, že zkázu měst v údolí Jordánu pozoroval zpovzdálí někdo, kdo ji pak vylíčil jako boží trest „ohněm a síru“ sestupujícím z nebes a následně viděl sloupy prachu a dýmu stoupající z míst katastrofy k nebi. Jeho zpráva o zániku hned několika sídel v údolí Jordánu se pak mohla stát základem pro biblický text o zkáze Sodomy a Gomory. „Hrůzné na celé té události je, že tahle katastrofa nebyla první a zcela jistě nebyla ani tou poslední, při které kolize s kosmickým tělesem ničí lidské sídlo,“ říká Christopher Moore.