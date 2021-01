Co se stane s vaječným žloutkem, když do vejce praštíte? Vědecké zkoumání ukazuje spojitost s lidskou hlavou

Proč někteří sportovci v kontaktních disciplínách jako jsou bojová umění či některé skupinové hry často končí v předčasném důchodu kvůli poranění mozku? I na tuto otázku se pokusil odpovědět tým vědců, kteří v magazínu AIP Physics of Fluids publikovali článek How to deform an egg yolk – Jak deformovat vaječný žloutek!

Žloutek (měkká hmota) obalený bílkem (tekutina) uvnitř skořápky totiž do jisté míry připomíná mozek obalený mozkomíšním mokem uvnitř lebky.



Zařízení pro deformaci žloutků a záběry z vysokofrekvenční kamery

Sportovcům, kteří dostanou pěstí, často padají na hlavu apod., se pak mozek při tomto zrychlení a pohybu krátce deformuje takovým způsobem, že dochází k poškození nejdrobnějších cév, zánětům a tvorbě proteinových shluků (Tau proteiny). Ty pak mohou dlouhodobě poškozovat okolní tkáň mozku a způsobovat deprese, chronické bolesti nebo třeba demenci.

Když dostane rotující žloutek kladivem:

Vědci proto v článku popisují, jak se žloutek chová při nejrůznějších specifických úderech, k čemuž si postavili exotické zařízení, které pomocí zátěže simulovalo úder do vajíčka (potažmo hlavy), přičemž vysokofrekvenční kamera zaznamenala deformaci měkké hmoty – žloutku – plovoucí ve vaječném bílku uvnitř transparentní nádoby.