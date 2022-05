Co se stane s vejcem, když jím proženete kulku? Pravdu odhaluje video s milionem snímků za sekundu

Zpomalené záběry fascinují laiky i odborníky, neboť často odhalují něco, co zůstává lidskému zraku skryto. Moc dobře to vědí pánové Gavin Free a Daniel Gruchy, kteří na YouTube již jedenáct let provozují velmi úspěšný kanál The Slow Mo Guys s více než čtrnácti miliony odběrateli.

Na zpomalených záběrech svým divákům ukázali například explozi zapalovačů, výbuch melounu, ránu fotbalovým míčem do hlavy či explozi kondenzátoru. Jejich aktuální experiment zaujal i mnohá zahraniční média. Hlavní roli v něm hraje vajíčko a vystřelená kulka.

Kamera Phantom TMX 7510

Gav a Dan své nejnovější video natočili pomocí kamery Phantom TMX 7510 společnosti Vision Research. Tento model s propustností 75 gigapixelů dokáže poskytnout snímkovací frekvenci až neuvěřitelných 1 750 000 snímků za sekundu.

Tedy abychom byli zcela přesní: v plném rozlišení 1280 × 800 obrazových bodů zvládne kamera zachytit 76 000 snímků za sekundu. Pro natáčení pohybujících se objektů lze využít rozlišení 1280 × 192 obrazových bodů – v takovém případě pak umí zachytit více než 300 000 snímků za sekundu. Při menších rozlišeních může být snímkovací frekvence až řádově vyšší.

Kamera je vybavena snímačem BSI neboli Back-side illuminated, umožňujícím mnohem lepší výkon při slabém osvětlení, což je pro zachytávání zpomaleného pohybu klíčové. Cena takové kamery se pohybuje okolo 70 tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi 1,6 milionů korun.

Co se stane s vejcem, když ho prostřelíte?

Gavin Free a Dan Gruchy využili snímkovací frekvenci „jen“ milion snímků za sekundu, přesto vznikly úžasné záběry, na kterých zaujme například rázová vlna a rotace kulky. V další fázi pak kulka proráží skořápku, prolétá vejcem a vynořuje se na druhé straně, přičemž průlet žloutkem a bílkem ji viditelně vychyluje z dráhy.

Po tomto experimentu připravili ještě jeden: postavili za sebe hned pět vajec. Zatímco první čtyři kulka sprovodí ze světa, páté zůstane prakticky nedotčené. Až pohled na zpomalené záběry odhalí, že vychýlení kulky z dráhy bylo tak velké, že poslední vejce v řadě zůstalo ušetřené. Při opakovaném pokusu se pak podaří zničit všech pět vajíček.

Pokud vás zajímají zpomalená videa, pak kanál The Slow Mo Guys můžeme doporučit vaší pozornosti. Kromě videa s prostřeleným vajíčkem na něm najdete bezmála tři stovky dalších videí. Některá z nich jsou řekněme „lehce střelená“, ale všechna bez výjimky vám ukážou svět, který pouhým zrakem nespatříte.