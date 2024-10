Co si dát k snídani, když chcete zhubnout? Odpověď záleží na pohlaví, tvrdí matematické modely

Nejnovější studie odhalila, že na první pohled nenápadné rozdíly mezi muži a ženami mohou zásadně ovlivnit, jak jejich organismy zpracovávají potravu. Zatímco pro muže je po půstu ideální snídaně bohatá na sacharidy, ženy si lépe poradí s jídlem s vyšším obsahem tuků. Tato zjištění vycházejí z nedávného vědeckého výzkumu, který pro simulaci tělesných procesů využíval pokročilé matematické modely.

Jedním z hlavních objevů je fakt, že muži a ženy mají po půstu výrazně odlišné metabolické reakce na různé druhy jídel. Muži prý lépe využívají sacharidy, zatímco ženy jsou efektivnější ve spalování tuků. Tato zjištění rozšiřují naše chápání metabolických rozdílů mezi pohlavími a poukazují na to, že tradiční dietní doporučení by se měla přizpůsobovat individuálním potřebám.

Jak probíhal výzkum

K výzkumu bylo použito pokročilé matematické modelování, které simulovalo metabolické procesy v lidském těle po konzumaci různých jídel. Vědci z univerzity ve Waterloo vytvořili virtuální subjekty, které měly průměrné fyziologické vlastnosti mužů a žen, a následně sledovali, jak jejich těla zpracovávají různé druhy jídel, zejména ty, které jsou bohaté na sacharidy a tuky.

Vědci použili data z dřívějších experimentů a integrovali je do modelu, který zahrnoval klíčové orgány jako jsou játra, svaly a tuková tkáň. Model sledoval, jak se u mužů a žen liší ukládání a spalování živin, zejména tuků a sacharidů, po různých jídlech a během půstu. Simulace odhalily zásadní rozdíly v tom, jak pohlaví ovlivňuje metabolické reakce.

Kalibrace modelu byla prováděna s použitím dat z reálných experimentů zahrnujících pozorování metabolických reakcí na jídla s vysokým podílem sacharidů a tuků. Model potvrdil, že muži a ženy mají různé metabolické strategie – zatímco muži preferovali jako zdroj energie sacharidy, ženy více využívaly tuky, což vedlo k rozdílům v hladinách cukru v krvi a ukládání tuků.

Mužům sacharidy, ženám tuky

Muži tradičně více spoléhají jako na hlavní zdroj energie na sacharidy. To může mít evoluční kořeny, protože fyzická aktivita mužů v minulosti často vyžadovala rychle dostupnou energii. Ideální volbou tedy mohou být pokrmy jako ovesné vločky nebo chléb, protože mužská těla rychle zpracují sacharidy na glukózu, což jim poskytne potřebnou energii.

Zajímavé je, že přestože ženy mají v průměru vyšší podíl tělesného tuku než muži, jejich těla jsou v jeho spalování efektivnější. Po jídle si sice uloží více tuku než muži, ale při půstu ho zase rychleji spalují. Tento proces je částečně řízen játry, která u žen během půstu produkují méně glukózy, což pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a podporuje využití tuků coby hlavního zdroje energie.

Tento jev může mít také evoluční souvislosti, zejména s ohledem na těhotenství a kojení, kdy ženské tělo potřebuje efektivněji uchovávat a spalovat tuky. Z praktického hlediska to znamená, že ženy, které chtějí maximalizovat svou energii a podpořit hubnutí, by měly volit snídaně bohaté na zdravé tuky, například avokádo nebo vejce.

Důležitá role jater

Klíčovou roli v těchto metabolických rozdílech hrají játra. Výzkum ukázal, že ženská játra během půstu produkují méně glukózy, zatímco mužská játra ji uvolňují do krevního oběhu rychleji. Tento proces může vysvětlit, proč ženy mívají stabilnější hladinu cukru v krvi a proč jsou muži náchylnější k metabolickým problémům, jako je diabetes 2. typu.

Další významnou roli hraje tzv. TG-FFA cyklus, který je u žen výraznější. Tento cyklus zahrnuje uvolňování triglyceridů z jater, jejich štěpení v tukové tkáni na volné mastné kyseliny a jejich zpětný transport do jater. Tento mechanismus přispívá k efektivnějšímu využívání tuků během půstu a může být jedním z důvodů, proč ženy lépe spalují tuky.

Tato zjištění podtrhují význam personalizované výživy. Ukazují, že to, co funguje pro jednoho člověka, nemusí být ideální pro jiného – a to zvláště pokud jsou rozdíly v pohlaví. V budoucnu se vědci chtějí zaměřit na další faktory, jako jsou věk nebo hormonální cykly, aby poskytli ještě přesnější dietní doporučení.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány v říjnovém vydání odborného časopisu Computers in Biology and Medicine. Toto periodikum se zaměřuje na publikování výzkumu, který využívá počítačové technologie a matematické modelování k řešení problémů v biologii a medicíně. Přísné recenzní řízení zajišťuje, že jsou publikované studie vědecky spolehlivé, originální a přinášejí hodnotné příspěvky pro daný obor.

Zdroje: sciencedirect.com, studyfinds.org, newatlas.com.