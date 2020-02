Co takhle za robopsa zapřáhnout rikšu? Adam Savage to zkusil, výsledek pobaví

Robota Spot, který připomíná psa, už jste pravděpodobně někdy viděli. Jedná se o poměrně známý stroj od Boston Dynamics, který už se dokonce i komerčně nabízí. Už jste ho mohli vidět v různých obdivuhodných videích přímo od Boston Dynamics, teď ale jedním kouskem přispěl Adam Savage.

Adama Savage můžete znát jakožto moderátora pořadu Bořiči mýtů, ale kromě toho je to také konstruktér a průmyslový designér. Na svém YouTube kanále se proto mimo zabývá výrobou různých konstrukčních zajímavostí. Tou poslední je rikša tažená robopsem Spot:

Výroba nebyla nic až tak náročného. Sehnal historický vozíček a robota, zbývalo tedy jen tyto dva prvky propojit ve funkční celek. Zajímavé přitom není ani tak technické řešení, jako spíš samotný nápad. Je to něco bizarního, co přitom pobaví. Stará rikša zapojená za supermoderním robotem přitom vypadá už sama o sobě velmi svérázně. Dopravní prostředek je to samozřejmě značně neefektivní, pomalý a nepohodlný, ale funguje to.

Podívejte se také, jak se robot vypořádá s úkolem projít dveřmi, když se mu v tom snaží zabránit zákeřný člověk: