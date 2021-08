Comirnati je první vakcínou proti koronaviru, která získala plný souhlas od FDA. Už to není betaverze

Poměrně rozšířeným argumentem odpůrců očkování proti koronaviru je dosavadní předběžné schválení těchto vakcín pro použití na širokou populaci. V zámoří to ale bude mít jedna z látek nyní o něco snazší.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv dnes totiž definitivně schválil vakcínu od Pfizer/BioNTech pro široké použití u populace 16 let a starší. U mladších teenagerů (12-15 let) pak vakcína zůstává v režimu EUA (Emergency Use Authorization) a čeká se na další data.

Díky milionům dobrovolníků hotovo

Očkovací látka tozinameran, kterou známe spíše pod obchodním názvem Comirnaty, je tak v USA a po necelém roce první vakcínou proti koronaviru, která splnila všechny formální požadavky. Podařilo se to díky masivní a v posledních desetiletích nevídané očkovací kampani nejen v USA, ale i v Evropě a dalších regionech. Comirnati ostatně zůstává nejpoužívanější vakcínou i v Česku.

Comirnati paří do skupiny tzv. RNA/mRNA vakcín, což je relativně nová technologie, která využívá molekuly mRNA (messenger RNA) k přenosu informace pro výstavbu bílkoviny (proteinu) patogenního organismu, na kterou má zareagovat imunitní systém očkované osoby (Wikipedia).

Ačkoliv jsou současné očkovací látky od Pfizeru/BioNTechu a Moderny prvními produkčními vakcínami postavenými na této technologii, teoretický i aplikovaný výzkum jejich přenosového mechanizmu má za sebou dobrých třicet let bádání.