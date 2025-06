Covid-19 se vrací v nové variantě. Může způsobit letní vlnu, ale průběh zůstává převážně mírný

S příchodem léta pozorujeme opětovné zvýšení aktivity, a s ní i návrat starého známého covidu-19. Nejnovější varianta koronaviru SARS-CoV-2, označovaná jako NB.1.8.1, se šíří ve Spojených státech a v Evropě, a to poměrně svižným tempem. Podle dat amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) způsobovala k 7. červnu více než třetinu všech případů v USA, konkrétně asi 37 %. To ji staví do těsné blízkosti dosud dominantní varianty LP.8.1.

Světová zdravotnická organizace (WHO) sleduje variantu NB.1.8.1 od poloviny května, ale její první detekce proběhla již koncem letošního ledna. Tato varianta je potomkem omikronu, konkrétně vychází z rekombinantní varianty XDV.1.5.1.

Nová varianta stojí za čtvrtinou případů

V tuto chvíli již tvoří zhruba čtvrtinu všech globálních případů. Je však důležité poznamenat, že tyto odhady jsou založeny na omezeném množství sekvenovaných vzorků, a proto mají širokou míru chyby. Skutečný podíl infekcí variantou NB.1.8.1 se tak může pohybovat v rozmezí 13 až 68 %.



Koronavirus SARS-CoV-2

Oproti jiným variantám se novinka vyznačuje několika mutacemi ve spike proteinu (například T22N, F59S, G184S, A435S, V445H a T478I), které mohou zlepšit schopnost viru vázat se na lidské buňky nebo částečně unikat imunitní odpovědi, což jí dává výhodu v šíření.

Data ze zemí, kde se nová varianta viru rozšířila nejdříve – například z Číny, Hongkongu či Singapuru – ukazují sice nárůst počtu případů a hospitalizací, ale bez výrazného zvýšení těžkých průběhů nebo úmrtnosti. Naproti tomu situace ve Spojených státech a v Evropě se zatím dramaticky nezhoršuje.

Nezpůsobuje závažnější průběh onemocnění

Pozitivita testů zůstává v USA nízká, stejně jako počty hospitalizací a úmrtí. Dobrou zprávou je, že NB.1.8.1 podle všeho nezpůsobuje závažnější průběh onemocnění než jiné varianty. Některé zdroje zmiňují, že se mohou objevit nové příznaky jako „žiletkové“ bolesti v krku, zažívací obtíže či chrapot.

Současné vakcíny, které jsou optimalizované pro linii omikronu, by měly být proti variantě NB.1.8.1 stále účinné. WHO doporučuje nadále používat očkovací látky založené na antigenech JN.1 nebo KP.2, případně LP.8.1. Laboratorní testy ukazují, že i když NB.1.8.1 dokáže částečně unikat některým protilátkám, účinnost vakcín proti těžkému průběhu zůstává zachována.

Přestože se zdá, že nová verze SARS-CoV-2 nepředstavuje větší riziko pro veřejné zdraví, je na místě ostražitost. Nízká cirkulace viru během uplynulé zimy mohla vést k oslabení populační imunity, zejména u starších osob a těch s vyšším rizikem těžšího průběhu nemoci. Právě tato „imunitní mezera“ může v kombinaci s novou, lépe šiřitelnou variantou způsobit větší letní vlnu.

Máme čekat letní vlnu covidu-19?

Kombinace nové, potenciálně více přenosné varianty a snížené imunity populace vyvolává obavy z možného letního nárůstu případů. I když se covid-19 díky očkování a získané imunitě stal méně nebezpečným, stále nám může připomenout, jak nepříjemný dokáže být.

Světová zdravotnická organizace i Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) doporučují nadále sledovat vývoj nové varianty a zvažovat posilující dávky očkování, zejména pro rizikové skupiny. I když je úroveň rizika hodnocena jako nízká, je důležité neusnout na vavřínech a chránit sebe i své blízké.

NB.1.8.1 je příkladem toho, jak se koronavirus SARS-CoV-2 neustále vyvíjí a hledá nové způsoby, jak se prosadit. Pro běžného člověka to znamená především nepodceňovat prevenci, tedy využívat možnosti očkování, zvlášť pokud patří do rizikové skupiny, a řídit se doporučeními odborníků.