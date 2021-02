Čtečky otisku prstu by mohly být přesnější. Mohly by měřit i cévy pod kůží

Už je to nějaký pátek, co optickou a odporovou technologii čteček otisků prstů doplnila také ta ultrazvuková, která umožnila instalaci čteček přímo do čelního displeje mobilního telefonu. Princip je přitom relativně jednoduchý.

Emitor vyšle sled ultrazvukových pulzů, které dobře prostupují homogenní hmotou skla, načež narazí na povrch a odrazí se zpět, kde je zachytí detektor. Pokud se ale v místě dorazí bude zrovna nacházet výstupek zvrásněné lidské kůže tvořící samotný otisk prstu, část energie rozvibrovaného skla kůže vstřebá, takže odraz bude mít odlišný charakter.



Ultrazvuková čtečka otisku prstu pod sklem displeje telefonu

Ultrazvukový detektor tímto způsobem zjistí, kde je výstupek kůže a kde nikoliv, no a jeho logická jednotka spočítá celistvý matematický obraz otisku, který může porovnat s tím, který jsme vytvořili při učení, jak vypadá ten náš.

Co takhle měřit vedle kůže i cévy?

Skupina vědců ze Státní univerzity Severní Karolíny publikovala v polovině v časopisu IEEE Sensors Journal článek Under-Display Ultrasonic Fingerprint Recognition with Finger Vessel Imaging, který už podle svého názvu napovídá, že se inženýři pokusili pomocí ultrazvukové metody detekovat nejen zvrásněnou kůži prstu, ale i drobné cévní vlásečnice pod kůží.

To znamená, že jejich experimentální a zatím jen laboratorní detektor měřil nejen odrazy od povrchu kůže, ale i drobné nuance odrazů od dalších překážek uvnitř prstu.



Simulátor prstu: Vylepšený ultrazvukový detektor zaznamenal nejen rýhy v kůži, ale i drobné cévy –vlásečnice nad nimi

K čemu je to výhledově dobré? Jejich vylepšená technika by mohla otevřít prostor pro novou generaci čteček, které ověří vaši identit nejen na základě samotné struktury otisku prstu, ale i podle charakteru drobných cév blízko pod kůží.

Taková čtečka by tedy byla odolná třeba proti podvodům, kdy si útočník nalepí na vlastní prst vytištěnou gelovou náhradu s otiskem oběti. V takovém případě by to nemělo fungovat, vylepšený detektor totiž kvůli gelu neuvidí vlásečnice pod kůží, anebo je zaznamená, budou se ale lišit od těch, které má skutečný majitel telefonu, laptopu, hardwarového klíče a dalších prostředků s ultrazvukovou čtečkou otisku.

Ještě nejásejte

Výzkum je nicméně zatím na začátku a stejně jako v ostatních případech není vůbec jisté, zdali by něco takového mohlo dostatečně spolehlivě fungovat i v praxi, aniž by čtečka netrpěla příliš vysokou chybovostí, kdy odmítne nejen podvodníka, ale i skutečného majitele prstu.