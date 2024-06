Ve čtvrtek poletí Starship. Tentokrát má úkol všech úkolů. Musí se vrátit

Ve čtvrtek odpoledne středoevropského času bychom se mohli dočkat v pořadí už čtvrtého letu největší a nejsilnější rakety, která se kdy odlepila od zemského povrchu.

Starship S29 s prvním stupněm Super Heavy B11 tiše stojí smontovaný na rampě v texaském kosmodromu Boca Chica a teď už záleží pouze na úřadech, kdy přesně dají raketě zelenou. Okno se otevírá 6. června v 7:00 ráno centrálního času.

„Starship je připravený ke startu,“ chlubí se Elon Musk na X a přidává pár romantických momentek:

Raketa vysoká jako brněnský AZ Tower

Dvoustupňová raketa dosahuje výšky úctyhodných 121 metrů a hmotnosti zhruba 5 000 tun. Pokud byste v Česku hledali kolos podobných rozměrů, zajeďte si k nám do Brna a projděte se okolo zdejší budovy AZ Tower.

Se svými 116 metry v nejvyšším bodě je totiž pouze o něco málo nižší a jeho vystouplá jižní hrana má podobný průměr jako Starship. Zážitek přímo v Texasu nicméně umocní ještě samotná rampa, která přidává další metry.



Chcete zažít výhled podobný tomu z vrcholu rakety Starship? Vylezte na brněnský AZ Tower

Kolos všech kolosů

Ale zpět na jižní cíp Texasu. Aby se podobný kolos vůbec odlepil od povrchu a dokázal za letu manévrovat, jeho první stupeň Super Heavy je vyzbrojený hned 33 motory Raptor s maximálním tahem 74 MN, které spalují tekutý metan a kyslík.

Druhý stupeň – samotná kosmická loď Starship – pak má po ruce šest raptorů, které se postarají o tah až 14,7 MN.



Aby se největší raketa všech dob odlepila od země, první stupeň je vyzbrojený 33 motory Raptor. Má jich o tři více než někdejší sovětský dělobuch Ракета-носитель N1

Proč jich má raketa tolik, když si první stupeň ikonického nosiče Saturn V, která vynášela mise Apollo k Měsíci, vystačil jen s pěti motory a zhruba polovičním maximálním tahem? Protože úkolem Super Heavy i lodě Starship je bezpečný návrat zpět na základnu.

Kritický booster boostback

Díky tomu, že je možné relativně malé motory za letu jednotlivě zapalovat, zhášet a také naklánět, dokáže první stupeň krátce po odpojení provést tzv. booster boostback.

Super Heavy se z téměř vodorovného letu vpřed přetočí prakticky o 180 stupňů, začne brzdit, aby nakonec zvítězila gravitace a druhý stupeň svisle padal zpět domů, jak to známe z malých falconů.



Zjednodušené schéma manévru booster boostback po odpojení Super Heavy a Starship

V hustších vrstvách atmosféry pomohou udržovat směr ona typická mřížkovaná křidélka a v závěrečné fázi se ještě jednou spustí řada brzdících raptorů, aby mohla raketa bezpečně přistát.

Soft splashdown poblíž Boca Chica

Zatím je to ale jen teorie, k tomuto bodu se totiž teprve blížíme a bude to hlavní úkol čtvrtého integrovaného letového testu, kterého se při troše štěstí dočkáme ve čtvrtek odpoledne našeho času.

Starship proto poletí po obdobné trajektorii jako v březnu, nicméně po oddělení druhého stupně bude mít Super Heavy za úkol tzv. soft splashdown. To v praxi znamená, že po úspěšném booster boostbacku a řízeném sestupu atmosférou k zemskému povrchu zapálí brzdící motory, ale namísto platformy v kosmodromu Boca Chica nakonec zlehka dopadne do vod Mexického zálivu.



Americké kosmodormy na mapě federálního úřadu pro civilní letectví FAA

Pokud se to tentokrát povede, v následujícím pátém letu bychom se už mohli dočkat prvního pokusu o přistání Super Heavy přímo na rampě kosmodromu.

Hot staging

Aby se to všechno podařilo, musejí se ale nejprve oba stupně bezpečně oddělit. A to je už panečku pořádná věda!

Druhý stupeň totiž musí mít v okamžiku oddělení patřičné zrychlení, které pomůže obě tekuté složky paliva (metan a kyslík) zatlačit do spodní části směrem k čerpadlům. V opačném případě by se palivo vznášelo ve stavu beztíže a čerpadla by měla problém.



Okamžik hot stagingu během březnového letu

Rakety SpaceX proto k oddělení používají techniku hot staging a druhý stupeň zapaluje své motory v okamžiku, kdy je ještě stále v kontaktu s prvním stupněm, jehož tah mu dodává zrychlení.

Jako odjištěný granát pod čepicí

Hot staging je velmi efektivní, ale stejně tak extrémně nebezpečný, protože unikající horké spaliny mohou během počátečního impulzu poničit jak první stupeň, tak po odrazu i samotnou loď Starship.

Vlastně je to s trochou nadsázky to samé, jako byste si strčili pod čepici odjištěný granát a potřebovali docílit toho, aby po výbuchu odlétla pouze čepice, a nikoliv i hlava.



Sekundy po zapálení motorů lodi Starship se už oba stupně vzdalují a Super Heavy provádí manévr booster boostback. Na druhém obrázku si všimněte, že je SH už otočený

Prakticky jen pár sekund po hot stagingu začíná nám už dobře známý boostback (otočení Super Heavy proti směru letu), a pokud všechny části nefungují na jedničku, je to předzvěst katastrofy.

V listopadu Super Heavy explodoval, v březnu si poničil motory

Při druhém integrovaném letu loni v listopadu se ucpaly filtry čerpadel tekutého kyslíku a první stupeň krátce po oddělní a započetí otočky explodoval. Během březnového letu pak sice Super Heavy tuto akrobacii dokončil, šest motorů z třinácti se ale kvůli problémům s ucpanými palivovými filtry vypnulo o něco dříve.



Listopadový úspěšný hot staging a následná exploze Super Heavy během provádění manévru booster boostback

Super Heavy řízeně klesal atmosférou až do výšky, ve které by za běžných okolností oněch třináct motorů provedlo závěrečný brzdící zážeh, ale šest z nich bylo mimo hru. Palubní počítač dal proto povel zapálit alespoň zbývajících sedm raptorů, ale nastartovaly pouze dva z nich.

Sečteno a podtrženo, zhruba půl kilometru nad Mexickým zálivem ztratilo SpaceX veškeré spojení s prvním stupněm, který tvrdě dopadl do pobřežních vod.

Inženýři od té doby provedli hromadu úprav v softwaru palubního počítače a systému čerpadel, čili tentokrát se to už snad konečně podaří a SpaceX si bude moci odškrtnout další splněný úkol: onen vysněný soft splashdown.

V březnu provedla loď klíčové testy

Takže to bychom měli Super Heavy, ale co se očekává od samotné kosmické lodi Starship? Předpokládejme, že se hot staging podaří, druhý stupeň dostane pořádný impulz a loď bude pokračovat směrem do vesmíru. Co se stane pak?

Protože se bude stejně jako minule jednat o tzv. transatmosférický let, loď se dostane jen do výšky okolo 200 km (pro srovnání: ISS létá ve dvojnásobné výšce) a nepoletí z bezpečnostních důvodů tak rychle, takže zhruba hodinu po startu dopadne za všech okolností kamsi do Indického oceánu – není fyzikálně možné, aby skončila na oběžné dráze a druhý den spadla třeba na Pelhřimov.



Pohled do nákladového prostoru. V březnu si SpaceX vyzkoušelo jeho otevření, což je klíčové pro vypoštění družic

V březnu inženýři během letu druhého stupně úspěšně otestovali hromadu klíčových funkcí pro budoucí ostré mise. Především pak tyto:

vypnutí motorů ,

, otevření nákladového prostoru (test budoucího vypouštění družic),

(test budoucího vypouštění družic), a přečerpávání paliva z jedné interní nádrže do druhé (test doplňování paliva).

Vše měl uzavřít test opětovného zážehu motorů, který by při plnohodnotném letu zbrzdil loď na vyšších oběžných drahách, kvůli problémům k němu ale nakonec nedošlo a loď začala klesat do atmosféry.



Živý přenos plazmy obtékající tepelný štít? Dříve něco nemyslitelného

Pád byl zpočátku úspěšný a diváci z celého světa mohli v doposud nevídaném živém přenosu sledovat rozžhavenou plazmu obtékající tepelný štít lodi Starship, o přenos videa se totiž postarala síť Starlink.

Problémy v řízení lodi se ale kupily, ve výšce okolo 65 kilometrů ztratilo SpaceX definitivně spojení a zbytky Starshipu dopadly do Indického oceánu.

Úkol pro loď Starship: Vrať se řízeně přinejmenším do atmosféry

Asi tedy nebude žádným překvapením, že druhým hlavním cílem čtvrtého integrovaného testovacího letu bude vedle soft splashodownu Super Heavy přinejmenším úspěšný návrat lodi Starship do atmosféry.

V ideálním případě, o kterém mluví jak Elon Musk, tak někteří představitelé NASA, pak druhý stupeň řízeně a co nejjemněji dopadne do Indického oceánu s úspěšným zapálením brzdících raptorů. Pokud by se to podařilo, byl by to ohromný úspěch, byť chvíle, kdy Starship přistane po několika obletech Země bezpečně v Texasu, je ještě hodně daleko.

Pokud to všechno dopadne dobře, druhý stupeň – loď Starship – hledejte ve čtvrtek odpoledne zhruba někde tady:

Bezpečný návrat z transatmosférické a posléze ještě mnohem vyšší oběžné dráhy a při mnohem vyšších rychlostech je prostě úplně jiná liga než u prvních stupňů, na jejichž efektní přistávání jsme si za ty roky už tak trochu zvykli. Je však třeba připomenout, že je to i dnes doklad neskutečného technologického pokroku a umu inženýrů a pořád tak trochu zázrak.

Startovat už umí, teď musí oba stupně přistát

Ve čtvrtek proto kontrolujte internety, pokud totiž SpaceX dostane formální zelenou, bude vhodné počasí a nenastanou předletové komplikace na rampě, měl by to být start, který nakonec možná rozhodne o všem.

Starship totiž už sice umí létat do kosmu, teď se ale ukáže, jestli se z něho umí i vrátit, což má být jeho klíčová výhoda především pro budoucí komerční a ekonomicky udržitelné mise.