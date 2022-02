Čtyři tisíce antén v australské poušti pátralo po mimozemšťanech. Bezúspěšně

Tým astronomů se rozhodl využít Murchison Widefield Array (MWA) – soustavu více než 4000 antén rozmístěných v západoaustralské poušti – k pátrání po nějaké vyspělé mimozemské rase. Bohužel ale bezúspěšně.

Z článku zveřejněného v žurnálu Publications of the Astronomical Society of Australia plyne, že vědci se zaměřili především na Sagittarius A*, tedy podezřelou supermasivní černou díru nacházející se v centru Mléčné dráhy.

Zajímavé je, že vůbec poprvé hledali „technopodpisy“ mimozemšťanů na frekvenci 155 megahertzů. Podle CNET totiž astronomové obvykle pracují s nižšími frekvencemi.

144 exoplanet

„Toto je naše největší populace známých exoplanet v rámci našich čtyř výzkumů s MWA,“ uvedl hlavní badatel Chenoa Tremblay ze SETI Institute.

Exoplanety jsou z hlediska snah o objevení cizích civilizací obzvláště zajímavými místy. Předchozí studie z roku 2013, týkající se totožné oblasti naší Galaxie, hovoří o pouze 38 známých exoplanetách. Nyní se jejich celkový počet zvýšil na 144.

Je nicméně zapotřebí dodat, že data byla shromažďována po dobu 7 hodin. Skutečnost, že během tohoto časového úseku a navíc pouze na výše zmíněné frekvenci nebylo nic zaznamenáno, tedy mnoho neznamená.

Titulní foto: Natasha Hurley-Walker, CC BY-SA 3.0