ČÚZK a sociální hacking v praxi. Během minuty jsem našel fotky a telefon nové majitelky jednotky v našem velkém domě

„Chraňte si své soukromí,“ radí nám a dodávají: „Nevystavujte veřejně na sociálních sítích osobní údaje.“ Dnes si v praxi ukážeme, že na tom možná něco bude, během šedesáti sekund se totiž dozvím prakticky vše o nové majitelce bytové jednotky v našem pětivchodovém panelovém domě.
Budu znát její tvář, telefon, e-mail, prolustruji její příbuzné a jejich bydliště a živnosti. Co k tomu budu potřebovat? Vystačím si s ČÚZK a sociálními sítěmi.
Soukromí? Leda pokud nemáte byt či dům
Už před lety jsem si totiž na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním zřídil službu sledování změn údajů o nemovitostech, díky které mi do datové schránky chodí zprávy, co všechno se děje v našem baráku.
A protože má pět vchodů a 85 jednotek, do datovky dorazí nějaké to avízo alespoň jednou týdně. Co přesně? Zpravidla zprávy, které se týkají hypoték a prodejů, tedy změn vlastnického práva.
Ta poslední mi na mobilu zablikala ve středu odpoledne a měla tuto podobu:
Bydlím ve velkém domě s desítkami jednotek, a tak mě ČÚZK zásobuje téměř každý den
Pan Y přepisuje podíl v domě na paní X. U obou vidím jejich trvalé bydliště a první část rodného čísla, nebo IČO. Už z této prosté notifikace tedy vím, odkud pocházejí a kdy slaví narozeniny. V éře sociálních sítí je to hotový poklad!
Rozsáhlá usedlost jihozápadně od Brna
Paní X, říkejme ji třeba paní Čmeláková, pochází z malé dědiny jihozápadně od Brna. To je další skvělá zpráva, vesničky totiž přicházejí o anonymitu měst a lidé jejího ročníku se zpravidla zapojují do místního kulturního života.
Už v předchozích testech jsme je zpravidla odhalil v diskuzích na stránkách místního spolku dobrovolných hasičů, kteří uspořádali den pro rodiny s dětmi apod.
Deset sekund po otevření PDF přílohy v datové schránce
Otevírám Mapy.com a vidím, že paní Čmeláková pochází z velké usedlosti. Automaticky zapínám vrstvu s katastrální mapou a pečlivě prolustruji vlastníka domu stejného příjmení.
Podle věku to vypadá snad na manžela. Pán Z má živnost, čili pochopitelně následuje kontrola v dalších veřejných rejstřících. Živí ho XYZ, má webové stránky… A Facebook.
Pan Z na zcela otevřeném Facebooku
A nejen to, Facebook pana Z je kompletně otevřený, plný fotek z rodinných oslav na zahradě velké usedlosti s bazénem. Chyba! Ještě větší chybou ale je, že má i veřejný seznam přátel, ve kterém podle příjmení snadno identifikuji další příbuzenstvo.
Pan Z na zcela otevřeném Facebooku včetně seznamu přátel, který může vidět úplně každý
Uplynula minuta a já znám telefon paní X
Jednou z nich je i naše paní X. Čmeláková má také živnost – uměleckou –, a prezentuje ji opět na stránce Facebooku. To je zcela pochopitelné, nicméně u popisu zveřejnila i telefon, e-mail a další údaje.
Svoji tvůrčí činnost dokládá opět fotografiemi z nám již dobře známé zahrady na rozlehlé venkovské usedlosti kdesi severozápadně od Brna.
Po šedesáti sekundách vím o paní X a její rodině bohužel téměř vše
Právě uplynula první minuta.
Během šedesáti sekund jsem se dozvěděl neuvěřitelné množství detailních informací, rodinných fotografií a videí o celém příbuzenstvu a jeho konkrétních osobách, které si v našem bytovém domě zjevně kupují investiční byt.
Až tedy zase někde uslyšíte, že internet a web jsou anonymními doupaty, vězte, že v nejednom případě tuto skálopevnou iluzi rozkopete v řádu desítek sekund. Je na to dobré myslet, katastr nemovitostí je totiž veřejná kniha, která leckoho svleče doslova do digitálního naha.