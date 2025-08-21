Živě Premium
ČÚZK a sociální hacking v praxi. Během minuty jsem našel fotky a telefon nové majitelky jednotky v našem velkém domě | Ilustrace: AI Midjourney

Ilustrace: AI Midjourney

ČÚZK a sociální hacking v praxi. Během minuty jsem našel fotky a telefon nové majitelky jednotky v našem velkém domě

Jakub Čížek
21. srpna 2025
Diskuze (2)

„Chraňte si své soukromí,“ radí nám a dodávají: „Nevystavujte veřejně na sociálních sítích osobní údaje.“ Dnes si v praxi ukážeme, že na tom možná něco bude, během šedesáti sekund se totiž dozvím prakticky vše o nové majitelce bytové jednotky v našem pětivchodovém panelovém domě.

Budu znát její tvář, telefon, e-mail, prolustruji její příbuzné a jejich bydliště a živnosti. Co k tomu budu potřebovat? Vystačím si s ČÚZK a sociálními sítěmi.

Soukromí? Leda pokud nemáte byt či dům

Už před lety jsem si totiž na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním zřídil službu sledování změn údajů o nemovitostech, díky které mi do datové schránky chodí zprávy, co všechno se děje v našem baráku.

A protože má pět vchodů a 85 jednotek, do datovky dorazí nějaké to avízo alespoň jednou týdně. Co přesně? Zpravidla zprávy, které se týkají hypoték a prodejů, tedy změn vlastnického práva.

Ta poslední mi na mobilu zablikala ve středu odpoledne a měla tuto podobu:

fc88fe04-a57d-4fd3-917f-32428c47bae6
Bydlím ve velkém domě s desítkami jednotek, a tak mě ČÚZK zásobuje téměř každý den

Pan Y přepisuje podíl v domě na paní X. U obou vidím jejich trvalé bydliště a první část rodného čísla, nebo IČO. Už z této prosté notifikace tedy vím, odkud pocházejí a kdy slaví narozeniny. V éře sociálních sítí je to hotový poklad!

Rozsáhlá usedlost jihozápadně od Brna

Paní X, říkejme ji třeba paní Čmeláková, pochází z malé dědiny jihozápadně od Brna. To je další skvělá zpráva, vesničky totiž přicházejí o anonymitu měst a lidé jejího ročníku se zpravidla zapojují do místního kulturního života.

Už v předchozích testech jsme je zpravidla odhalil v diskuzích na stránkách místního spolku dobrovolných hasičů, kteří uspořádali den pro rodiny s dětmi apod.

6cec4318-3eb0-4950-87b2-89d39381a6f7
Deset sekund po otevření PDF přílohy v datové schránce

Otevírám Mapy.com a vidím, že paní Čmeláková pochází z velké usedlosti. Automaticky zapínám vrstvu s katastrální mapou a pečlivě prolustruji vlastníka domu stejného příjmení.

Podle věku to vypadá snad na manžela. Pán Z má živnost, čili pochopitelně následuje kontrola v dalších veřejných rejstřících. Živí ho XYZ, má webové stránky… A Facebook.

Pan Z na zcela otevřeném Facebooku

A nejen to, Facebook pana Z je kompletně otevřený, plný fotek z rodinných oslav na zahradě velké usedlosti s bazénem. Chyba! Ještě větší chybou ale je, že má i veřejný seznam přátel, ve kterém podle příjmení snadno identifikuji další příbuzenstvo.

f1d1f24f-1086-4a24-acb7-cb10b6ec30e3
Pan Z na zcela otevřeném Facebooku včetně seznamu přátel, který může vidět úplně každý

Uplynula minuta a já znám telefon paní X

Jednou z nich je i naše paní X. Čmeláková má také živnost – uměleckou –, a prezentuje ji opět na stránce Facebooku. To je zcela pochopitelné, nicméně u popisu zveřejnila i telefon, e-mail a další údaje.

Svoji tvůrčí činnost dokládá opět fotografiemi z nám již dobře známé zahrady na rozlehlé venkovské usedlosti kdesi severozápadně od Brna.

fda6be08-9a54-4607-a3d2-10a9ccd8b6d8
Po šedesáti sekundách vím o paní X a její rodině bohužel téměř vše

Právě uplynula první minuta.

Během šedesáti sekund jsem se dozvěděl neuvěřitelné množství detailních informací, rodinných fotografií a videí o celém příbuzenstvu a jeho konkrétních osobách, které si v našem bytovém domě zjevně kupují investiční byt.

Až tedy zase někde uslyšíte, že internet a web jsou anonymními doupaty, vězte, že v nejednom případě tuto skálopevnou iluzi rozkopete v řádu desítek sekund. Je na to dobré myslet, katastr nemovitostí je totiž veřejná kniha, která leckoho svleče doslova do digitálního naha.

Vstoupit do diskuze (2)

Určitě si přečtěte

Články odjinud