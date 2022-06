Cvičení planetární obrany. Astronomové znovu našli slavný asteroid Apophis

Covid, válka v Evropě, inflace. Už chybí jen vesmírná katastrofa... Nemalou část z nich nemáme pod kontrolou – i když třeba výbuch blízké supernovy nehrozí. Dopad asteroidu bychom alespoň částečně pod kontrolou mít mohli, ale přesto na výzkum a ochranu před rizikem, které má potenciál způsobit velké škody, nebo dokonce zcela vyhladit lidstvo, jdou stále velmi malé finanční prostředky.

Astronomové dělají, co mohou. Rostoucí počet odhalených blízkozemních asteroidů budiž důkazem. Co by se však stalo, pokud bychom zjistili, že se jeden z úlovků řítí na nás? Raději nemyslet.



Počty blízkozemních asteroidů. Foto: JPL

Test vesmírné obrany

Vědci si před časem otestovali vesmírnou obranu – alespoň tedy její astronomickou část. Pokusili se znovu najít asteroid a to hned ten možná nejslavnější – Apophis. Původně byl objeven v červnu 2004 na observatoři Kitt Peak. Jeho velikost je něco okolo 400 metrů. Tragické místo v historii Země hned vedle dinosaurů by nám sice nezajistil, ale škody by způsobil značné.

Nějakou dobu to minimálně v bulváru vypadalo, že v roce 2029 budeme mít na Zemi nový impaktní kráter. Nakonec nás však Apophis nechá klidně spát v roce 2029 i v letech následujících. Zatím však úplně přesně nevíme, jak na tom budou naši potomci. Dráhu asteroidu v dlouhodobějším horizontu ovlivňuje například sluneční záření.

Apophis je typem objektu, na které se astronomové nejvíce zaměřují. Má v popisu všechny ty krásné zkratky a zařazení – potenciálně nebezpečný objekt (PHO), potenciálně nebezpečný asteroid (PHA), blízkozemní asteroid (NEO) a typ Aten (protíná dráhu Země a dostává se ke Slunci blíže než my).

Hledáme od začátku

Apophis byl blízko u Země naposledy 6. března 2021 ve vzdálenosti asi 16,8 milionu kilometrů. Astronomové provedli test. Zapomenuli vše, co o Apophisu ví a zkusili ho znovu najít.

Proces prověřil celý řetězec reakce planetární obrany – od počáteční detekce přes určení dráhy až po měření fyzikálních vlastností asteroidu a dokonce i určení, zda a kde by mohl zasáhnout Zemi.

Během testu byl Apophis nejprve spatřen 4. prosince 2020 observatoří Catalina Sky Survey v Arizoně. Do dalších pozorování, která měla za cíl určit dráhu asteroidu, se zapojili také další lovci potenciálně nebezpečných asteroidů – projekty ATLAS, Pan-SARRS, Zwicky Transient Facility a SONEAR. Dohromady získali 314 pozorování.

Ale to byla jen jedna fáze. Zapojila se celá řada dalších observatoří a astronomů. Celkem bylo provedeno 1 183 následných pozorování z 23 observatoří, z toho 7 v Evropě, 5 v Asii, 4 v Severní Americe, 2 v Jižní Americe a po 1 v Austrálii a Africe. Nechyběli ani Češi (Kleť, Hradec Králové).

Test planetární obrany ukázal na řadu věcí, které je možné zlepšit. Celý objev neprobíhal ani vzdáleně tak, jak ho většinou vykreslují hollywoodské filmy. V nich stačí jedna fotografie, trochu bušení do klávesnice, efektivní animace a hned víme, že asteroid dopadne toho a toho dne na New York. V reálu je to o zpřesňování dráhy a vše trvá týdny a měsíce.

Hned první pozorování byla odeslána do Minor Planet Center (MPC), které počítá dráhy malých těles Sluneční soustavy. A výsledky nebyly moc povzbudivé. Apophis dostal nižší skóre digest2, které na základě pohybu tělesa na hvězdném pozadí hodnotí, zda může být objekt blízkozemní planetkou. Kvůli tomu byl „objev“ Apophisu oznámen až 23. prosince.



Planetární radar Goldstone, Catalina Sky Survey, dráha Apophisu v roce 2029 a NEOWISE. Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Ruku k dílu přidala také infračervená družice NASA NEOWISE, která přesně změřila velikost a tvar Apophisu. Identifikovala Apophis jako protáhlý objekt o průměru 270 až 410 metrů.

V průběhu kampaně byla získána také další data – například spektrální či fotometrická. Jak se nepravidelný objekt otáčí okolo své osy, naklání se k nám větší či menší části povrchu, což se projevuje změnami jasnosti. Vědci z toho mohou určit třeba dobu rotace.

Radioteleskop Goldstone Solar System Radar pak v březnu 2021 pořídil snímky Apophisu a změřil jeho rychlost a vzdálenost. Poté došlo k vyloučení srážky v roce 2029.

Simulovala se ale i možná místa dopadu – nikdy v průběhu kampaně se však nepodařilo určit hypotetické místo dopadu s přesnosti menší než 1000 km.



Simulovaná místa dopadu, která se postupně upřesňovala (zleva doprava a dolů). Kroužky znázorňují velikost postižené oblasti. Zdroj: Vishnu Reddy et al., CC BY 4.0

Místo dopadu s přesností ± 1000 km je ještě dobrý výsledek. Autoři studie upozorňují, že měli skvělé podmínky. Apophis během kampaně neprolétal okolo žádné planety, která by svou gravitací pozměnila jeho dráhu. Kromě toho mohli využít výše zmíněná radarová pozorování, která jsou pro upřesnění dráhy klíčová, ale lze je uskutečnit jen tehdy, když je asteroid blíže k Zemi.

Apophis nás mine 13. dubna 2029 ve 21:46 světového času ve vzdálenosti asi 31 600 km. A uvidíme ho z blízka. Kromě pozemských pozorování ho navštíví také sonda OSIRIS-REx

Zdroj: Apophis Planetary Defense Campaign, JPL (seznam průletů)