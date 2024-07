Cybertruck s českou značkou. Bylo to náročné, ale povedlo se, a dnes si jej můžete půjčit i vy

„První český Cybertruck“? To už jsme tu řešili na jaře. Tom Krcha nám tehdy v podcastu popovídal o tom, jak se s futuristickým elektromobilem žije, jaké má výhody, nevýhody, specifika a jak na něj reagují lidé:

Hrdě vozí českou vlaječku, jediný „problém“ byl, že tenhle „český Cybertruck“ jezdí v Kalifornii. V červnu se Cybertruck předvedl v Česku, na ukázku a jen na pár dní jej přivezla přímo Tesla.

Teď tu máme zprávu o prvním Cybertrucku, který má českého majitele, jezdí v Česku a má českou poznávací značku. Sledovat jej můžete na Instagramu @cybertruck.cz a na webu cybertruck.cz se dozvíte, jaký tenhle vůz čeká úkol. Je určený na pronájmy, jako showcar, na den, týden či dlouhodobě.

Už začátkem roku jsme predikovali, že individuální přihlášení auta bude možné i v Česku. Magazín Garáž.cz teď popisuje, co takový proces obnáší. Nákup proběhl v USA, následoval letecký transport a začátkem června bylo auto v Česku. O pět týdnů později dostalo českou značku 001 CYBER a majitelé hlásí, že to byla náročná cesta.

Auto muselo projít řadou úprav: světla musela změnit barvu, vzadu musela přibýt mlhovka, ale největší problém jsou ostré hrany, které majitelé opatřili ochrannou gumou. Co nešlo upravit, vyřešila výjimka od Ministerstva dopravy, následovaly zkoušky ve zkušebně TÜV. Bylo to náročné a drahé (Garáž.cz odhaduje náklady na nižší statisíce), ale povedlo se – Tesla Cybertruck je vedený jako nákladní auto do 3,5 tuny.