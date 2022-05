Cybertruck si už z Evropy neobjednáte. Tesla ho momentálně nabízí pouze v Severní Americe

Tesla přestala přijímat objednávky na Cybertruck od zájemců žijících mimo Severní Ameriku. Protože však podle Elona Muska poptávka po některých jejích automobilech převyšuje produkci „až do směšné míry“, je takový krok zcela oprávněný.

Od tohoto týdne je tedy očekávaný elektrický pickup nabízen pouze v USA, Kanadě a Mexiku. Toto omezení může být pro mnohé nepříjemným překvapením, nicméně server Tesmanian vysvětluje, že k němu Musk nepochybně měl dobré důvody.

Od roku 2019, kdy byl Cybertruck oficiálně představen, si ho totiž objednalo nečekaně velké množství lidí. Podle neoficiálních údajů jejich počet loni přesáhl milion, což je opravdu impozantní.

Zájem předčil očekávání

Pokud tento údaj odpovídá realitě, Tesla se v příštích několika letech bude muset věnovat vyřizování právě těchto objednávek – takže rozhodně dává smysl začít nyní omezovat jejich počet.

V opačném případě by totiž vzhledem k opakovaným odkladům spuštění výroby mohla nastat situace, kdy by někteří zákazníci museli čekat na svůj vysněný vůz třeba i 5-10 let.

„Máme více objednávek na první Cybertrucky, než jsme schopni splnit po dobu tří let od zahájení výroby,“ připustil CEO Tesly během svého projevu na konferenci FT Future of the Car 2022.