Daleko za Neptunem, na periferii Sluneční soustavy by se mohla skrývat planeta podobná Zemi

Vzdálené končiny Sluneční soustavy, které se rozkládají za oběžnou dráhou Neptunu, jsou stále velmi záhadné. Jde o obrovský prostor, kde se nepochybně pohybuje značné množství objektů, o nichž téměř nic nevíme. Pár jsme jich vystopovali, ale je to jenom kapka v moři.

Z chování těles, které na periferii Sluneční soustavy pozorujeme, se zdá, že by se tam mohly pohybovat nějaké další planety. Před časem se objevila hypotéza, podle které se daleko za Neptunem nachází planeta přezdívaná Devítka (Planet Nine). Měla by to být superzemě, terestrická planeta asi pětkrát těžší než naše Země. Stále ale scházejí přesvědčivé důkazy pro její existenci.

Planetární vědci Patryk Sofia Lykawka z japonské Kindai University a Takashi Ito z výzkumného centra National Astronomical Observatory of Japan přicházejí s pozoruhodnou alternativou, podle které by pozorované chování transneptunických objektů mohla vysvětlit i přítomnost menší terestrické planety, více podobné Zemi, alespoň pokud jde o velikost.

Smutný, zmrzlý a temný svět

Pokud tahle Zemi podobná „devítka“ existuje, byl by to smutný, zmrzlý a temný svět. Podle badatelů by měla mít hmotnost nejméně 1,5 a maximálně 3 Zemí a měla by obíhat Slunce ve vzdálenosti 250 až 500 AU. Zároveň odhadují, že by její oběžné dráha měla mít sklon 30 stupňů vzhledem k rovině sluneční soustavy.

Taková vzdálenost je pro nás pochopitelně ohromující a zatím bohužel spíše nedosažitelná současnými přístroji a metodami pozorování. Doposud nejvzdálenější jednotlivý objekt Sluneční soustavy, který jsme vystopovali, je těleso přezdívané FarFarOut o velikost 400 km. Pozorujeme ho ve vzdálenosti 132 AU od Slunce. Pro představu, Neptun obíhá Slunce ve vzdálenosti cca 30 AU

Oběžná dráha tělesa FarFarOut, které bylo objeveno v roce 2018, je velmi výstřední. Jeho cesta kolem Slunce trvá asi 720 let, přičemž se vzdaluje až na 175 AU a pak zase přibližuje až do vzdálenosti 27 AU.

Dostává se tedy ke Slunci blíže než Neptun, což z něj dělá zajímavého hráče ve složité síti gravitačních vztahů větších těles našeho planetárního systému. Objevy těles jako je FarFarOut nám vyjasňují obraz periferie Sluneční soustavy a přibližují nás k odpovědi ohledně případné existence dalších planet.