Dalekohled JWST by mohl zkoumat mikrometeoroidy. Když už do něj narážejí, ať je to aspoň k něčemu dobré

Všechno zlé je k něčemu dobré. A platí to i v případě, kdy přijde řeč na „bombardování“ Vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST) mikrometeoroidy, které ho teoreticky mohou poškodit.

Jak totiž uvádí server Space.com, JSWST by mohl být využit právě i ke studiu těchto kosmických objektů, což by někteří vědci velmi ocenili.

„I když to nebyl záměr, je to v podstatě detektor jejich toku,“ prohlásila fyzička Margaret Campbell-Brown z University of Western Ontario. „I když nás samozřejmě mrzí, pokud je některé z jeho zrcadel zasaženo meteoroidy.“

Mikrometeoroidy jsou příliš malé na to, aby je teleskopy mohly zachytit. Pokud nás tedy zajímá, jak interagují s atmosférou naší planety, musíte odhalovat až stopy, které po sobě zanechají.

Díky JWST bychom však mohli lépe zkoumat různé typy mikrometeroidů – mj. i ty „sporadické“, které cestují po náhodných drahách, a zatím toho o nich víme jen velice málo.

„Pochopitelně je rozdíl v tom, zda na vaší sondu dopadne pevný kámen, nebo načechraný shluk malých zrnek,“ komentovala to Campbell-Brown. „To první je jako být střelen, to druhé jako být vypískován.“