Dalekohledu za 250 miliard pomohou při výzkumu exoplanet amatéři. Češi jsou napřed

Na svůj start se chystá kosmický dalekohled Jamese Webba (JWST). Pokud nedojde k dalšímu odkladu, raketa Ariane 5 ho vynese do vesmíru v březnu příštího roku.

JWST je někdy označován za nástupce Hubblova dalekohledu, ale ve skutečnosti s ním nemá moc společného. Snad jen to, že půjde opět o unikátní astronomický přístroj a to po všech stránkách, včetně tech ekonomických. Náklady na JWST už atakují 10 miliard dolarů.

Jedním z úkolů JWST bude průzkum atmosfér exoplanet. Sice je neuvidí přímo, ale bude pozorovat světlo hvězdy, které projde atmosférou planety. Ta v něm zanechá „otisk“.

Vědci tak mohou studovat složení atmosfér vzdálených světů. Není to ale zase tak jednoduché. K prozkoumání atmosfér menších planet bude nutné pozorovat mnoho tranzitů (přechodů) planety před hvězdou.

Problémy s jízdními řády

Pozorovací čas na JWST bude samozřejmě velmi drahý a přetlak žádostí o jeho získání obrovský, takže je vhodné časem neplýtvat.

Samotný tranzit exoplanety trvá v lepším případě větší desítky minut. Ideální je začít pozorování krátce před jeho začátkem. V případě tranzitů exoplanet ale může docházet k odchylkám, které jsou způsobeny například přítomností další neobjevené planety, která pozorovanou planetu ovlivňuje svou gravitací.

Vloni mediálním prostorem rezonoval objev vody v atmosféře planety K2-18 b, která okolo své hvězdy obíhá v obyvatelné oblasti. V létě 2014 se na její tranzity podíval dnes již nefungující kosmický dalekohled Spitzer. K tranzitu došlo o 1,8 hodiny dříve, než mělo. Odchylka přitom postupně roste. Pokud by se stejnou efemeridou pozoroval JWST po svém startu, pak by byla odchylka už 10 hodin a tranzit by úplně promeškal.

Robert Zellem z laboratoří JPL a jeho kolegové v nové studii navrhují zapojení amatérských astronomů a jejich dalekohledů. K pozorování tranzitu exoplanety stačí amatérský dalekohled, stativ, montáž a CCD kamera. Dohromady za pár desítek tisíc korun. Autoři studie pracují konkrétně s dalekohledy o průměru 15 cm a více.

Astronomická družice TESS dnes objevuje planety u blízkých jasných hvězd, které by mohly být vhodnými cíli pro JWST. Amatéři by mohli desítky podobných planet pravidelně sledovat a udržovat tak jejich efemeridy „čerstvé“.

V rámci beta testování už běží projekt Exoplanet Watch, který má amatérské pozorovatele propojit. K dispozici budou mít i otevřený software, který získané snímky převede rovnou na světelné křivky (graf závislosti jasnosti na čase).

Kromě udržování čerstvých efemerid mohou data od amatérů pomoci objevit nové exoplanety a to právě na základě pozorování odchylek v časech tranzitů. Pro lovce exoplanet je také důležité monitorování hvězdné variability (změn jasnosti).

Čeští astronomové v tomto ohledu trochu předběhli dobu. Zellem a jeho tým se inspirovali databázi tranzitů exoplanet, která byla už před deseti lety založena pod hlavičkou České astronomické společnosti. Součástí je i aplikace na předpovídání časů tranzitů.