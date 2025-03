Další česká autonomní tramvaj. Díky technologii z ČVUT si řidiči na smyčce konečně zdřímnou

Loni v létě jsme se zajeli podívat do Plzně, kde inženýři ze Škody společně s partnery prošpikovali tramvaj 40T senzory a proměnili ji v autonomní vůz.

Doby, kdy se z šalin bez řidiče stane norma českých měst, jsou sice ještě stále poměrně zamlženou budoucností, autonomie jako taková by ale mohla mnohem dříve obsadit alespoň smyčky na konečných stanicích.

Zdá se, že srdcem výzkumu autonomní MHD se opravdu stává Plzeň. Inženýři tu mají k dispozici testovací polygon a ČVUT se tu nedávno pochlubilo dalším technologickým demonstrátorem autopilota pro drobné popojíždění mimo obvyklou dopravu.

Autopilot popojede na smyčce a řidič si zdřímne

Zdánlivá banalita má své opodstatnění, řidiči na smyčkách rušných spojů si totiž opravdu neodpočinou. Každých pár minut přijíždí nová souprava a je třeba ji udělat místo.

Autopilot od ČVUT by toto všechno udělal za ně, přičemž řešení nevyžaduje postavit z gruntu novou tramvaj, ale bylo by jej možné napojit v podstatě na jakýkoliv provozuschopný kus ve vozovně.



Plzeňský polygon je součástí dopravy mezi smyčkou Univerzita (vlevo) a křižovatkou Sukova / Klatovská třída. Díky rušnému provozu může pomocí kamer sbírat data pro testování AI apod.

Řídící software počítá stejně jako u loňské ukázky na ulici s detailní mapou konečně zastávky a pomocí čidel tramvaj pochopitelně bezpečně zastaví, i když před ní skočí nepozorný čtenář VTM.cz s mobilem v ruce.

Unikátní řešení v Evropě

Na vývoji prototypu se vedle FEL ČVUT (SW/HW pro autonomní řízení) podílely ještě společnosti Pragoimex (technické podklady pro ovládání vozidla), plzeňský dopravní podnik a správa tamních informačních technologií – SIT Plzeň.

I v tomto případě se ale zatím jedná pouze o technologický test, takže o tom, kdy si řidiči na konečné na chvíli poprvé zdřímnou, rozhodne až další vývoj a pochopitelně hlavně zájem samotných dopravců a jejich účetních.

Plzeňský projekt je přinejmenším v Evropě poměrně unikátní, umožňuje totiž modernizaci stávajícího parku. Ostatní vyvíjejí spíše zcela novou autonomní tramvaj. Pokud by to fungovalo, tuzemský program by tak mohl být přinejmenším ekonomičtější.