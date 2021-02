Další elektromobil, který si v Česku můžete koupit: Mercedes-Benz EQA. Může se zdát až překvapivě levný

V Česku se začal prodávat elektromobil Mercedes EQA. Je to elektrický sourozenec modelu GLA a na první pohled může překvapit svou cenou. Tohle SUV s trojcípou hvězdou startuje na ceně 1 275 340 Kč. To taková Tesla Model X stojí více než dvojnásobek a základní Škoda Enyaq je jen o málo levnější. Jenže nový Mercedes trochu klame tělem.

Ačkoli podle fotek působí jako robustní SUV, jeho rozměry ho řadí spíše do katagorie malých městských crosdoverů. Však je to také de facto sourozenec standardního modelu GLA. Úplný prcek to rozhodně není, nicméně třetí řadu sedadel do něj nedáte.

Elektromobil bude zprvu dostupný jen v jediné specifikaci EQA 250 a osazená pohonná jednotka rovněž prozrazuje, proč cena tohoto Mercedesu nevyšplhala výše. Má totiž jen jeden elektromotor o výkonu 140 kW (190 koní) a točivém momentu 375 Nm pohánějícím přední kola. S baterií o využitelné kapacitě 66,5 kWh pak zmiňuje Mercedes dojezd na jedno nabití až 426 km (WLTP). Kombinovaná spotřeba energie činí 15,7 kWh/100 km. Nabití u DC rychlonabíječky potrvá z 10 na 80 % asi 30 minut.

Tuto specifikaci tedy Mercedes nabízí od ceny 1 275 340 Kč, a to v případě zvolení výchozí linie Progressive, která zajistí standardně čalounění kombinací umělé kůže/látky, 18palcová litá kola, multifunkční sportovní volant potažený kůží, černý lak karoserie, digitální přístrojový štít ve spojení s infotainmentem MBUX, parkovací asistent se zadní kamerou, adaptivní LED světlomety, ambientní osvětlení interiéru, automatickou klimatizaci, aktivní asistent pro jízdu v pruhu, hlídání mrtvého úhlu nebo samostmívací vnitřní zpětné zrcátko.

Další možné linie Electric Art a AMG sice Mercedes popisuje jako „bez přirážky k ceně“, jejich volba je nicméně podmíněná přidáním dalších prvků, které již cenovku EQA stejně navýší. Electric Art a AMG hledí především na stylingové prvky, které cenu EQA povýší na 1 317 433 Kč, respektive 1 400 001 Kč, zatímco výše zmíněná standardní výbava vozu obecně zůstává.

S uvedením na trh Mercedes nabízí i akční verzi Edition 1, shrnující nejžádanější výbavu jako vyhřívání předních sedadel, AMG bodykit, 20palcová AMG kola a rovněž prvky linie Electric Art za cenu 161 898 Kč, čímž EQA Edition 1 začíná na ceně 1 437 238 Kč. Pochopitelně ale může elektrický crossover stát ještě více. Seznam příplatkových prvků a sad je u Mercedesu tradičně dlouhý, takže není problém vyhnat cenu přes 1,8 milionu korun.

Mercedes EQA – technické údaje a české ceny Verze EQA 250 Pohon 1x elektromotor Výkon [kW] 140 Točivý moment [Nm] 375 Kapacita baterie [kWh] 66,5 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,9 Max. rychlost [km/h] 160 Max. dojezd WLTP [km] 426 Pohotovostní hmotnost [kg] 2040 Cena Progresive 1 275 340 Kč Cena Electric Art 1 317 433 Kč Cena AMG 1 400 001 Kč Cena Edition 1 1 437 238 Kč

V galerii EQA 250 v základní výbavě Progressive bez příplatků.