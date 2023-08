Další hazardér s lidskými životy? Spoluzaložil OceanGate, nyní sní o kolonii na Venuši

Chtěli byste zkusit žít v atmosféře nejžhavější planety naší Sluneční soustavy? Už za pouhých pár desítek let to možná bude možné – alespoň podle spoluzakladatele společnosti OceanGate Guillerma Söhnleina.

Ten v nedávném rozhovoru pro Business Insider představil Humans2Venus, což je výzkumná skupina zaměřená na vytvoření kolonie, která by se vznášela nad povrchem Venuše.

„Máte naprostou pravdu, že když mluvíte o cestě na Venuši, mimo vesmírný průmysl lidé jen nevěřícně pozvedají obočí. A dokonce ho pozvedají i lidé z vesmírného průmyslu. Je to ambiciózní, ale myslím, že je to také velmi proveditelné do roku 2050,“ konstatoval Söhnlein.

Není divu, že mnozí jedinci úspěšného argentinského a americký byznysmena označují za podobného šílence a hazardéra, jakým byl CEO výše zmíněné OceanGate Rush Stockton. Ten, jak známo, zahynul při implozi ponorky Titan.

Sám Söhnlein ovšem ke Stocktonovi stále chová obdiv – a to navzdory tomu, jak tragicky jejich společné snahy o postavení a provozování ponorky z nestandardních materiálů (tedy titanu a uhlíkových vláken) dopadly.

„Kdybychom neměli lidi jako byl Rush, pravděpodobně bychom všichni stále byli v jeskyních,“ řekl Business Insideru.