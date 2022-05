Další krok do izolace. Rusko oznámilo, že opouští Mezinárodní vesmírnou stanici

Šéf ruského vesmírného programu Dmitrij Rogozin oznámil, že se Rusko stáhne z projektu ISS. „Rozhodnutí už padlo, nejsme povinni o něm veřejně hovořit. V souladu s našimi závazky budeme partnery informovat o ukončení práce na ISS s ročním předstihem,“ řekl Rogozin podle agentur Tass a RIA Novosti.

Jde o reakci na sankce uvalené na Rusko kvůli válce na Ukrajině. Rogozin o odchodu z Mezinárodní vesmírné stanice mluvil už od začátku invaze, střídal výhrůžky s prosbami o pomoc, až o víkendu však oznámil konečné stanovisko.

ISS měla být pro Rusko důležitým argumentem v mezinárodních vztazích. V minulosti byly ruské rakety jedinou možností, jak stanici udržovat na oběžné dráze, vozit na ni lidskou posádku a zásobovat ji. Nicméně díky raketám SpaceX už to neplatí. Ne že by odchod Ruska neznamenal problém, ale není tak velký, Rusové už nejsou nezbytní. NASA počítá s provozem ISS do roku 2030.

Začne tedy běžet roční výpovědní lhůta, dá se ovšem předpokládat, že tři ruští kosmonauti opustí stanici výrazně dříve. Komentátoři mluví o úlevě, uvolnění atmosféry. Z ruského pohledu jde o další krok do izolace.