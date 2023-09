Další nebezpečný následek covidu-19. Způsobuje vysoký krevní tlak výrazně častěji než chřipka

Infekční onemocnění covid-19 může být pro nakažené nebezpečné nejen ve své akutní fázi, ale často po sobě dokáže zanechat dlouhodobé závažné zdravotní následky. Podle nové studie, publikované počátkem minulého týdne v odborném časopise Hypertension, může vést prodělání této nemoci ke vzniku závažného vysokého krevního tlaku.

Výzkum zahrnující více než 45 tisíc hospitalizovaných pacientů nakažených koronavirem SARS-CoV-2 odhalil pozoruhodnou souvislost mezi covidem-19 a výskytem trvale vysokého krevního tlaku u osob, které dříve tímto onemocněním původně vůbec netrpěly.

Covid-19 a vysoký tlak

Výzkum odhalil, že osoby infikované covidem-19, které v minulosti netrpěly hypertenzí, byly náchylnější k rozvoji trvale vysokého krevního tlaku než osoby infikované virem chřipky. Riziko vzniku hypertenze je vyšší u pacientů, kteří jsou starší 40 let, jsou muži, mají černou pleť nebo již dříve trpěli onemocněním, jako je chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), ischemická choroba srdeční nebo chronické onemocnění ledvin.

Vědci zdůrazňují, že se jedná o historicky první studii, která srovnává tento vývoj a rizikové faktory trvale vysokého krevního tlaku mezi nemocnými s covidem-19 a pacienty s chřipkou, tedy svým způsobem srovnatelným respiračním virem.

Předchozí poznatky naznačily, že lidé, kteří měli před onemocněním vysoký krevní tlak, mívají ve srovnání s nemocnými s normálním krevním tlakem vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu a vykazovali větší míru nutnosti hospitalizace a úmrtnosti.

Jak probíhal výzkum

Údaje byly získány z elektronických lékařských záznamů zdravotnického zařízení Montefiore Health System v newyorském Bronxu, které slouží rasově a etnicky různorodé populaci. Do výzkumu bylo zahrnuto 45 398 pacientů hospitalizovaných s covidem-19 od března 2020 do února 2022 a 13 864 pacientů s chřipkou hospitalizovaných od ledna 2018 do února 2021. Tito pacienti měli po dobu zhruba půl roku interakce se zdravotním systémem z různých zdravotních důvodů.

Výsledky ukázaly, že u 21 % osob hospitalizovaných s covidem-19 a u 11 % osob, které nebyly s touto nemocí hospitalizovány, se vyvinula hypertenze. U chřipky vykazovalo podobné výsledky 16 % hospitalizovaných a pouze 4 % nehospitalizovaných. U pacientů s covidem-19 byla tedy výrazně vyšší pravděpodobnost vzniku přetrvávající hypertenze než u jejich protějšků s chřipkou.

„Vzhledem k obrovskému počtu lidí postižených covidem-19 ve srovnání s chřipkou jsou tyto statistiky alarmující a naznačují, že v budoucnu se pravděpodobně u mnohem více pacientů vyvine vysoký krevní tlak, což může představovat velkou zátěž pro veřejné zdraví,“ říká profesor Tim Duong.

V závěru zdůrazňuje: „Tato zjištění by měla zvýšit povědomí o tom, že je nutné vyšetřovat rizikové pacienty po onemocnění covid-19 na hypertenzi, aby bylo možné dříve identifikovat a léčit komplikace související s vysokým krevním tlakem, jako jsou kardiovaskulární a ledvinová onemocnění."