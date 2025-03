Další rekord z Měsíce. Sonda Blue Ghost zachytila signál GPS. Satelitní navigace by jednou mohla fungovat i tam

Záběry z lunárního modulu Blue Ghost, který o víkendu přistál na Měsíci, plní pro svoji kvalitu a vysoké rozlišení titulní stránky mnoha médií, sonda je ale vedle kamer vyzbrojená i hromadou dalších experimentů. Jeden z nich – LuGRE – už dokonce třikrát překonal světový rekord.

Přijímač zachytil GPS za letu, na orbitě i na Měsíci

Lunar GNSS Receiver Experiment je výkonný rádiový přijímač na palubě Blue Ghost, který se během letu od Země, poté na oběžné dráze Měsíce, a nakonec i na jeho povrchu pokoušel zachytit signál z amerických družic GPS a evropského systému Galileo.



Třikrát pokořený rekord. Ten dosavadní činil zhruba 187 tisíc kilometrů

Ve všech třech případech se to podařilo a společný projekt NASA a Italské vesmírné agentury proto slaví ohromný úspěch. Pokud totiž speciálně upravené přijímače GPS a Galilea fungují jak na cestě k Měsíci, tak na jeho povrchu, mohli bychom oba systémy používat k lokalizaci a navigaci podobným způsobem jako na Zemi.

Proč by mohlo GPS a Galileo fungovat i na Měsíci

Klasické satelitní poziční systémy fungují zpravidla tak, že přijímač stále dokola porovnává speciální vzor signálu z družice a počítá, jak dlouho k němu letěl.

Při známé rychlosti světla v dalším kroku odhadne, jak je od něj družice GPS/Galileo daleko, a pokud bude přijímač získávat signál hned od několika jednotek, konečně spočítá vlastní polohu. Čím více družic v dosahu, tím i více zpřesňujících korekcí.



Zjednodušené schéma odhadu polohy pozorovatele na Zemi při známé vzdálenosti od jednoho, dvou a tří družic satelitního pozičního systému (GNSS)

Principy GNSS jsou tedy poměrně univerzální a s upraveným mechanizmem výpočtu může fungovat prakticky kdekoliv. Pozorovatel na Měsíci je pouze v o řád větší vzdálenosti než ten na zemském povrchu, určení pozice tedy bude mít kvůli limitní rychlosti světla mnohem větší zpoždění, se kterým je třeba počítat.

Lunární GPS budou jednou potřebovat stroje i lidé

Toto všechno je ale v tuto chvíli pouze teorie. Experiment LuGRE prozatím potvrdil, že signál GNSS dorazí v dostatečné síle i na měsíční povrch, jak přesný a použitelný ale bude finální výpočet, ukážou až další analýzy a mise.



GNSS přijímač LuGRE

Pokud to bude fungovat i v praxi, je to další krok k dlouhodobému osidlování Měsíce nejen roboty, ale jednou snad i lidmi, kteří zde budou v případě objevu vody vyrábět palivo pro lety na Mars a do hlubšího vesmíru.

Mohli bychom se to dozvědět poměrně brzy, už zítra totiž v oblasti kráteru Shackleton přistane další modul Athena s misí PRIME-1. Na palubě veze speciální vrtnou soupravu, která odebere vzorky a pokusí se v nich přímo na místě najít led.