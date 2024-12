Další testovací let prototypu kosmické lodi Starship je naplánovaný na leden

Další zkušební let prototypu kosmické lodi Starship od společnosti SpaceX je předběžně naplánovaný na 11. ledna příštího roku. Plyne to z informací, které nedávno získal server The Launch Pad Network.

Očekává se, že tentokrát odstartuje první zástupce zcela nové generace prototypů zvané „Block 2“. Ty by mj. měly disponovat vylepšeným tepelným štítem, větším množstvím pohonných hmot atd.

„Největší technologickou výzvou, která pro Starship zbývá, je plně a okamžitě znovupoužitelný tepelný štít. Být schopen přistát s lodí, doplnit palivo a okamžitě odstartovat bez renovace nebo pracné kontroly. To je zkouška ohněm,“ uvedl na sociální síti X (dříve Twitter) Elon Musk.

Jinými slovy, SpaceX provádí na Starship určité významné konstrukční změny, které mají zvýšit pravděpodobnost toho, že let přečká bez újmy. Jak ukazuje výše uvedené video, na prvním takovém prototypu - Ship 33 - se už pilně pracuje.

Průběh příprav na v pořadí již sedmý test samozřejmě budeme i nadále sledovat. K dispozici bude rovněž živý přenos s českým komentářem Dušana Majera.