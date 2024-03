Další testovací let Starship by mohl proběhnout začátkem května. Starlinky ale na palubě nebudou

SpaceX doufá, že testovací let dalšího prototypu kosmické lodi Starship proběhne již začátkem května. Jako vždy ale vše závisí na tom, zda do té doby obdrží potřebnou licenci od Federal Aviation Administration (FAA).

Prezidentka a provozní ředitelka SpaceX Gwynne Shotwell v úterý 19. března mj. prozradila, že týmy momentálně zpracovávají data získaná během předchozí mise.

„Stále procházíme data. Byl to neuvěřitelně úspěšný let. Trefili jsme se přesně tam, kam jsme chtěli,“ prohlásila nadšeně.

Prototyp Ship 28 tentokrát již dosáhl své cílové dráhy a bylo tak možné provést několik zajímavých zkoušek (např. otevření dveří nákladového prostoru ve vesmíru). Byl však zničen během návratu na Zemi, kdy se ve výšce přibližně 65 km rozlomil. Stejně tak booster Super Heavy explodoval během závěrečných fází svého sestupu do Mexického zálivu. Odborníci nyní zjišťují, proč k tomu došlo.

Satelity Starlink na palubě? Zatím ne

Shotwell rovněž uvedla na pravou míru spekulace, podle kterých se SpaceX během příštího letu pokusí vypustit satelity Starlink. Něco takového prý momentálně není v plánu.

„Věci jsou stále v řešení, ale myslím, že se zaměříme na správný návrat a zajištění toho, že dokážeme přistát tam, kde chceme přistát,“ konstatovala.

Další zajímavou informací je, že Muskova firma usiluje o to, aby výše zmíněná licence FAA platila pro celé „portfolio letů“ – a to především proto, že letos by ráda uskutečnila 6 až 9 startů prototypů Starship.

Kvůli tomu, že postupuje příliš pomalu a nepružně, ostatně již FAA kritizoval i Kongres. Dotyčná agentura proto hodlá zřídit speciální výbor (aerospace rulemaking committee), jehož úkolem bude shromáždit poznatky o způsobech, jak by bylo možné tuto nevyhovující situaci zlepšit.