Další zjištěný příznak Covid-19: může vám více pískat v uších

Nový výzkum, provedený a publikovaný vědci z Anglia Ruskin University, odhalil, že onemocnění COVID-19 může zhoršit tinnitus – šelest či pískání v uších. Studie, do které bylo zapojeno 3 103 účastníků ze 48 zemí, zjistila, že u 40 % z těch, kteří vykazují příznaky COVID-19, dochází současně ke zhoršení jejich tinnitu.

Studii podpořily americké a britské asociace British Tinnitus Association a American Tinnitus Association, zabývající se onemocněním, které postihuje přibližně 10 až 15 % lidí. Na tinnitus aktuálně neexistuje spolehlivá léčebná metoda – lékaři mají pouze prostředky, jimiž mohou nepříjemné pískání, šumění či bzučení v uších zmírnit.

COVID-19 a tinnitus

V průměru čtyři z deseti účastníků studie uvedli, že se jejich tinnitus zhoršil ve stejnou dobu, kdy se u nich rozvinuly příznaky COVID-19. Zjištění naznačují, že tinnitus může být dalším dlouhodobým příznakem vedle dříve hlášených problémů, jako jsou například kožní vyrážky. Výsledky byly publikovány v odborném časopise Frontiers in Public Health.

Ačkoli se studie zaměřila na lidi s již existujícím tinnitem, malý počet účastníků uvedl, že jejich stav byl původně vyvolán rozvojem příznaků onemocnění COVID-19. To by mohlo postavit pískání v uších do pozice dalšího dlouhodobého příznaku.

Hlavní autorka studie Eldre Beukes, která je specialistkou v oboru audiologie, uvedla: „Vypadá to, že některé ze změn, které přinesl COVID-19, měly negativní dopad na život lidí s tinnitem. Účastníci této studie uvedli, že příznaky COVID-19 zhoršují nebo v některých případech dokonce iniciují tinnitus a ztrátu sluchu. To je něco, co je třeba pečlivě prozkoumat jak klinickými, tak podpůrnými pracemi.“

Různé dopady

Významná část účastníků věří tomu, že zhoršení tohoto jevu může mít souvislost se změnami pracovního a životního stylu způsobenými pandemií. Zhoršení stavu mohou způsobit například emoce, finanční obavy, osamělost a problémy se spánkem, ale třeba i zvýšený počet videohovorů.

Subjektivní vnímání zhoršujících se symptomů v souvislosti se životním stylem v době pandemie se však lišilo podle regionů. Studie uvádí, že 46 procent účastníků ve Velké Británii je přesvědčeno, že tyto změny měly negativní dopad na jejich tinnitus, zatímco v Severní Americe to bylo jen 29 %.

Podobně, jako u mnoha dalších potenciálních problémů způsobených nebo zhoršovaných novým koronavirem, bude nutné provést další výzkumy, abychom získali jasnější představu o změnách a o tom, jak je může ovlivňovat onemocnění COVID-19. Studie v závěru poznamenává, že pandemie také znesnadnila lidem s tinittem přístup ke zdravotní péči.