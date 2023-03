Další znepokojivý následek klimatických změn. V oteplujících se vodách se daří masožravé bakterii

Pokud jste ve stresu ze znečištění ovzduší a častějších vln veder, můžete si na seznam přidat další znepokojivý dopad klimatických změn: masožravou bakterii Vibrio vulnificus, které se náramně dobře daří v oteplujících se vodách, informuje internetový magazín Gizmodo.

Vibrio vulnificus je dle Wikipedie „gramnegativní, pohyblivá, zakřivená, tyčinkovitá bakterie z rodu Vibrio. Vyskytuje se v ústích řek, brakických a pobřežních vodách. Je původcem onemocnění ryb (vibriózy). Blízce příbuzný druh Vibrio cholerae je zodpovědný za vznik cholery.“

Masožravá bakterie

Ve studii zveřejněné minulý týden v odborném časopise Scientific Reports vědci zjistili, že počet infekcí, způsobených bakterií Vibrio vulnificus, by se mohl ve Spojených státech během příštích dvaceti let zdvojnásobit. Šíření této životu nebezpečné bakterie podporují vyšší teploty, které oteplují pobřežní vody, a rostoucí počet starších osob znamená, že infekci bude podléhat více lidí.

Vědci upozorňují, že avizované znepokojivé šíření již začalo. Potvrzené případy masožravé bakterie byly zaznamenány až na severu v Delawarském zálivu. V minulosti se přitom omezovaly na teplejší státy na jihovýchodě a podél Mexického zálivu.

„Na konci 80. let 20. století byly infekce vzácné nad Georgií (32° s. š.), ale v roce 2018 byly pravidelně hlášeny až do Filadelfie,“ napsali autoři studie. Zjistili také, že počet infekcí podél východního pobřeží vystřelil během třicetiletého období od roku 1988 do roku 2018 osminásobně – z průměrných deseti potvrzených případů ročně na osmdesát.

Nepříliš optimistické vyhlídky

Existuje určitá naděje na zastavení migrace bakterie směrem na sever. Pokud se však v příštích několika desetiletích nepovede snížit emise, mohou se případy rozšířit až do Connecticutu, zjistila analýza. V případě středně vysokých až vysokých emisí by se bakteriální infekce mohla do 40. let tohoto století dostat do oblastí s vysokým počtem obyvatel, jako je New York.

Roční míra infekce by v takovém případě ve státech východního pobřeží stoupla ze současných 80 případů ročně na přibližně 140 nebo dokonce 200 hlášených případů ročně. Podle tohoto scénáře by se masožravé bakteriální infekce do konce tohoto století rozšířily do všech států na východním pobřeží.

Infekce vyvolané bakterií Vibrio vulnificus se mohou přenášet konzumací syrových mořských plodů. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) však bakterie žije také v teplé, slané vodě a lidé se mohou nakazit při brouzdání nebo plavání s poraněním, a to i malým.

Krajně nepříjemná bakterie

Se zvyšující se globální teplotou se vodní plochy na východním pobřeží oteplují, což vytváří vhodnější prostředí pro rozvoj bakterie. Nakažení lidé trpí zvracením, horečkami, průjmem a otevřenými kožními lézemi. Infekce někdy způsobuje sepsi, která u některých přeživších zanechává jizvy, případně je nutná amputace postižených končetin.

Úmrtnost na tuto bakteriální infekci dosahuje až 18 %, pokud se člověk nakazí přes otevřenou ránu, přičemž v některých případech došlo k úmrtí již pouhých 48 hodin po kontaktu. „Předpokládané rozšíření infekcí zdůrazňuje potřebu zvýšené informovanosti jednotlivců a veřejného zdravotnictví v postižených oblastech,“ uvedla hlavní autorka studie Elizabeth Archer.

V loňském roce došlo na Floridě k prudkému nárůstu případů onemocnění Vibrio vulnificus po hurikánu Ian, když se obyvatelé dostali do kontaktu s toxickými záplavovými vodami. V roce 2022 bylo podle ministerstva zdravotnictví na Floridě potvrzeno více než 70 případů a 17 úmrtí. Oproti předchozím dvěma rokům to byl obrovský nárůst – v letech 2020 a 2021 bylo zaznamenáno pouze 34 a 36 potvrzených případů.

Profesorka environmentálního zdraví na School of Public Health na Marylandské univerzitě Amy Sapkota uvedla, že výsledky studie by měly být využity k šíření osvěty mezi obyvatelstvem, které bude v budoucnu této bakterii vystaveno. „Musíme zajistit, aby systémy veřejného zdraví byly odolné a abychom pochopili souvislost mezi tím, co se děje s měnícím se klimatem, a tím, co to znamená pro lidské zdraví,“ řekla pro NBC News.