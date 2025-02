Darovala ledvinu matce, druhá jí selhala. Teď žena z Alabamy žije rekordní dva měsíce s orgánem z prasete

Towana Looney se směje, když vypráví o tom, jak její rodina nestačí držet krok s jejími dlouhými procházkami po New Yorku. „Jsem superžena,“ říká s úsměvem třiapadesátiletá obyvatelka Alabamy, která se stala rekordmankou v oblasti transplantační medicíny.

Jako první člověk na světě totiž žije déle než dva měsíce s funkční prasečí ledvinou. Její příběh začal v roce 1999, kdy darovala jednu ze svých ledvin matce. Později se u ní během těhotenství objevily komplikace spojené s vysokým krevním tlakem, které vedly k selhání zbývající ledviny.

Po 11 dnech byla propuštěna z nemocnice

Po osmi letech na dialýze (lékařský postup, který nahrazuje funkci ledvin, když už nejsou schopné přirozeně čistit krev) se její šance na získání lidské ledviny zdály být mizivé. Její imunitní systém si totiž vytvořil neobvykle vysokou hladinu protilátek, které by okamžitě napadly jakýkoliv lidský orgán.

25. listopadu 2024 proběhla v nemocnici NYU Langone Health v New Yorku zásadní operace. Tým vedený předním americkým transplantační chirurgem Robertem Montgomerym použil geneticky upravenou prasečí ledvinu, která byla speciálně modifikována tak, aby ji lidské tělo přijalo. Šlo o případ „soucitného použití“, tedy experiment povolený Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro pacienty bez jiných možností.

Situace se vyvíjela natolik výtečně, že pacientka mohla být 11 dní po operaci propuštěna z nemocnice. Nadále však zůstala v New Yorku, aby lékaři mohli sledovat její zdravotní stav. Asi tři týdny po transplantaci došlo k prvním známkám odmítnutí orgánu, které se však podařilo úspěšně vyléčit.

Ambasadorka xenotransplantací

„Kdybyste ji dnes potkali na ulici, vůbec byste nepoznali, že je jediným člověkem na světě, který chodí s funkční prasečí ledvinou,“ říká Montgomery. Funkce nového orgánu je podle jeho slov „naprosto normální“. Looney nyní působí jako „ambasadorka“ pro další pacienty zvažující xenotransplantace.

Úspěch této operace představuje významný průlom v oblasti xenotransplantací – přenosů orgánů ze zvířat do lidského těla. Ve Spojených státech čeká na transplantaci více než 100 000 lidí, přičemž většina z nich potřebuje právě ledvinu.

Looney je teprve pátým Američanem, kterému byl transplantován geneticky upravený prasečí orgán. Žádný z předchozích příjemců bohužel nepřežil déle než dva měsíce. Pokud vše půjde dobře, pak by se přibližně za měsíc měla vrátit domů do Gadsdenu v Alabamě. „Je to požehnání,“ říká Towana Looney. „Cítím, že jsem dostala druhou šanci na život. Už se nemůžu dočkat, až budu moci znovu cestovat a trávit více času se svou rodinou a vnoučaty.“

Ještě letos by měly začít první oficiální klinické studie xenotransplantací. Společnost United Therapeutics, která dodala ledvinu pro Looney, již požádala americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv o povolení k zahájení těchto studií.

