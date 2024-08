DARPA podpořila záměr postavit na Měsíci obří lampu. Mohla by osvětlovat okolí i vyrábět elekřinu

Společnost Honeybee Robotics přišla s nápadem postavit na Měsíci obří lampu, které by mohla poskytovat světlo i energii budoucím kolonistům. Na práci na tomto ambiciózním projektu již získala finanční prostředky od Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Tzv. LUNARSABE (Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution) má být vysokýá cca 100 metrů, což znamená, že by musela být zkonstruována přímo na místě. Žádná ze současných raket totiž není dost velká na to, aby ji tam dopravila v jednom kuse.

Po svém dokončení by osvětlovala okolí silnými reflektory a v určitá období rovněž prostřednictvím solárních panelů generovala elektrickou energii (teoreticky by mohlo jít až o cca 100 kilowattů).

„Řekl bych, že nejlepším způsobem, jak popsat LUNARSABER, by bylo přirovnat ho ke švýcarskému armádnímu noži. Je vysoce přizpůsobivý a všestranný,“ konstatoval Vishnu Sanigepalli z Honeybee Robotics.

Ve hře je rovněž možnost, že by věž (případně více takových věží) byla využívána i k bezdrátové distribuce elektřiny do všech budov, zařízení, struktur… nacházejících se v jejím „zorném poli“.

Podle Sanigepalli by tak LUNARSABER „zpřístupnil energii, komunikaci a osvětlení všem užitečným nákladům nacházejícím se na povrchu“, což by mj. značně usnadnilo vybudování lunární základny.