DARPA testuje autonomní bojová terénní vozidla RACER

V dnešní době do technologicky pokročilých armád stále více pronikají autonomní vozidla. Nabízejí celou řadu výhod, počínaje tím, že jejich nasazení vede k poklesu potřebných lidských specialistů, které je nutné živit, šatit, a především je chránit před útoky protivníka.

Když se logistický konvoj vozů s lidskou posádkou změní na autonomní konvoj, může využít jedinou lidskou posádku a třeba ani to ne. Zároveň nejde zdaleka jen o logistiku.

Americká agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty DARPA v rámci programu RACER (Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency) vyvíjí autonomní vozidla pro bojové jednotky, která by mohla jít do akce jako doprovod lidmi řízených strojů. V komplikovaném terénu musejí být stejně rychlá a manévrovat stejně obratně jako vozidla s lidskou posádkou.

První testy

Letos se již uskutečnily předběžné testy, označované jako „Experiment 1“, které proběhly na kalifornské základně Fort Irwin. Druhá série testů „Experiment 2“ právě probíhá do 27. září v prostoru Camp Roberts, rovněž v Kalifornii. Její součástí jsou jízdy autonomních vozidel RACER při relativně vysokých rychlostech a za realistických podmínek prostředí.

V rámci Experimentu 1 vozidla RACER jezdila po 6 trasách, které reprezentovaly různé typy terénu, převážně v pouštním prostředí. Jízdy byly dlouhé kolem 3,2 kilometru a vozidla se pohybovala rychlostí cca 32 km/h.

Na trasách byly rozmanité překážky, včetně balvanů, keřů a příkopů, které mohly autonomní vozidla vážně poškodit. Experiment 2 zahrnuje jízdy na větších a strmějších svazích, více kluzkých površích a příkopech větších než při jízdách Experimentu 1.

Jak uvádí Stuart Young, manažer programu RACER z Tactical Technology Office agentury DARPA, flotila vozidel RACER, používaných v těchto testech, představuje vysoce výkonné terénní stroje, které jsou vybavené špičkovými senzory a algoritmy.

Cílem programu RACER je podle Younga autonomní terénní vozidlo, které bude při plnohodnotné jízdě v terénu přinejmenším držet krok s terénními vozidly řízenými lidskou posádkou.