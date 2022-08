Denis Papin, to není jen „papiňák“. Vyšlapal cestu k parnímu stroji a také měl spoustu smůly

Díky svým zkušenostem pochopil, že sílu páry lze spoutat a poznal i princip, jakým to lze realizovat. Zbývalo jediné – takový stroj postavit. A to právě Papin nezvládl.

Mnozí skvělí vědci a vynálezci mají při všem svém snažení neuvěřitelnou smůlu. Samozřejmě, na jejich špici nesesaditelně trůní náš Jára Cimrman. Špičkový a odvážný experimentátor ze sedmnáctého století mu ale dýchá na záda. Takový skvělý odborník na... no, na všechno možné, hlavně na katastrofy. A dnes si přitom mnozí myslí, že to byl snad nějaký kuchař! Není to pech? To si Denis Papin určitě nezaslouží.

Inspirace od Huygense

Sice měl lékařský titul, ale nikdy se tímto počestným povoláním neživil. Ba dokonce hlásal: „Ze zásady odmítám někoho léčit. Nemohu se přeci plést pánubohu do jeho díla.“ To je samozřejmě přímo reklama na své umění, takže Papinovi nezbylo, než místo lékařství zkusit jiné živobytí. A tehdy se spojil s Christiaanem Huygensem, aby vyřešil zásadní problém tehdejší Francie.

No, spojil. To je poněkud nadnesené. Slavný Huygens [čti Háchens] by asi proti takovému výrazivu protestoval. On byl tehdy již věhlasný vědec (který mimo jiné vynalezl spolehlivé hodiny poháněné kyvadlem), zatímco Papin nýmand, sotva odrostlý univerzitě. Byl to ale odvážný nýmand, a to rozhodovalo. Huygens sice měl skvělé nápady, ale výrazně méně odvahy je zkusit realizovat.

Dostal totiž od krále Slunce, tedy Ludvíka XIV, zásadní pověření. Král nutně potřeboval, aby v jeho zahradách u Versailles stříkal vodotrysk. Vzhledem k tomu, že řeka Seina se nacházela o nějaké dvě stovky metrů níže, byl to poněkud zapeklitý problém. Tehdy, samozřejmě.

Co s tím? Král dospěl k názoru, že by jej mohl vyřešit věhlasný vědec, kterému na Akademii poskytuje stipendium. Huygens nelenil a dal se do vynalézání. Problém jej opravdu zaujal a postavil se k němu značně nekonvenčně. Rozhodl se vymyslet zcela nový pohon pro obrovské čerpadlo.

Myšlenka to vlastně nebyla úplně nová, protože jako první s ní přišel už dříve Jean de Hautefeuille. Zdrojem síly měl být tehdy velmi populární střelný prach, čemuž se s ohledem na třicetiletou válku nelze divit. Co přinutit kouli v hlavni, vymrštěnou výbuchem střelného prachu, aby místo zabíjení konala práci? To by bylo něco.

A Huygens došel ve své fantazii ještě dále. Co tu kouli na konci hlavně zastavit a nějak ji zase zatlačit zpátky? A poté znovu nechat vybuchnout prach a stále dokola a dokola? Ano, to je prazáklad dnešních spalovacích motorů.

Bylo to skutečně velmi jednoduché. Nasypat pod kouli trošku prachu, nechat jej vybuchnout, následně detonace vypudí kouli a zvláštním ventilem vytlačí i vzduch z válce, a díky vzniklému podtlaku pro změnu atmosférický tlak zatlačí kouli zase zpátky.

Jednoduché na vymýšlení, ale praktická realizace byla horší. Huygens nebyl takový sebevrah, aby se pustil do pokusů. Na to měl právě Papina. Ten měl sypat prach pod kouli, brzy nahrazenou pístem. Jenže střelný prach je těžké ovládnout. Odhadnout přesnou dávku se ukázalo zcela nemožné. Prach vybuchoval v nesprávnou dobu, někdy více, někdy méně. Ne, tento stroj pro sebevrahy prostě nefungoval. Hyugens na něj zanevřel a už nikdy více na tomto poli neexperimentoval.