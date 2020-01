10 asteroidů, které v roce 2020 nejtěsněji minou naši planetu. Některé budou blíž než Měsíc

Ve vesmíru určitě nejsme sami! Tedy ne, že bychom získali nezvratné důkazy o existenci mimozemské civilizace – řeč je o objektech, které se společně s naší planetou pohybují sluneční soustavou. Je jich opravdu mnoho a některé z nich se v průběhu letošního roku přiblíží na (z astronomického hlediska) velmi malou vzdálenost.

Při čerpání informací jsme vycházeli z databáze Centra pro studium objektů blízkých Zemi (Center for Near Earth Object Studies), o které jsme psali v srpnu loňského roku ve článku Řítí se na Zemi asteroid? Na webu NASA zjistíte, jak je to doopravdy. Očekávané objekty jsme si seřadili podle vzdálenosti a v článku je uvádíme podle data, kdy se nejvíc přiblíží k naší planetě.

Poznámka: datum průletu vychází z americké databáze, takže se pro Evropu může v některých případech o jeden den lišit.

2018 CW2 – 17. února 2020

Aktuálně nejbližší událost z hlediska blízkého míjení Země s asteroidy je přiblížení objektu 2018 CW2, ke kterému by mělo dojít 17. února. Balvan s rozměry mezi 21 a 47 metry se řítí vesmírem rychlostí bezmála 37000 km.



Oběžná dráha asteroidu 2018 CW2

Poprvé byl astronomy pozorován 9. února 2018 a v současnosti se nachází v souhvězdí Panny. Po své oběžné dráze, jež kromě Země křižuje také orbity Venuše a Merkuru, oběhne jednou za 242 dnů a aktuálně se nachází za Zemí ve vzdálenosti 1,072 AU (160 milionů kilometrů) od Slunce.

V pondělí 17. února se naší planetě přiblíží na vzdálenost 0,00423 astronomických jednotek, což je zhruba 633 tisíc kilometrů. Z pozemského pohledu se to může zdát jako velká dálka, ale ve vesmírném měřítku je to relativně blízko – je to přibližně 1,6násobek vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.