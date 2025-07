Deset nejdražších strojů všech dob. Bojové letouny, kosmické koráby, stealth torpédoborce a fúzní reaktory

1 / 10



Kdybychom hledali nejdražší stroj nebo celou novou infrastrukturu, která v následujících letech a desetiletích zatíží českého daňového poplatníka, nejžhavějšími kandidáty budou nejspíše výstavba české vysokorychlostní železniční trati a rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Zatímco kompletní VRT by mohla jednou přijít až na bilion korun, jihočeská atomovka na stovky miliard. Exaktní čísla zde už trošku ztrácejí smysl, odhady se totiž každým rokem zvyšují o inflaci, a tak létají miliardy sem a tam a s nimi i samotná definice, co všechno je ještě součástí samotného díla a co už širší infrastruktura. A stejně tak tomu bude v dnešní listovačce, ve které jsme se pokusili vyhledat některé z těch nejdražších strojů a jejich ucelených programů, které kdy lidstvo postavilo. Cenové odhady se sice zdroj od zdroje liší, nabízejí ale zajímavý kontext, podle kterého je nakonec nějaký ten reaktor kdesi u Budějovic jen příslovečnou kapkou v moři. Lockheed Martin F-35 Lightning II 2,1 bilionů dolarů Jedním z kandidátů na nejdražší stroj všech dob kupodivu nemusí být hned letadlová loď, nebo vývoj nové kosmické rakety, ale šestnáctimetrový víceúčelový bojový letoun F-35, který by se měl za pár let dostat i do služeb českého letectva.

Lockheed Martin F-35 Lightning II Lockheed Martin F-35 Lightning II přitom našemu žebříčku nekraluje kvůli jednotkové, čistě smluvní a trošku zavádějící ceně, ale pro své celkové rekordní náklady na provoz, údržbu a modernizaci během celé existence programu. A protože zdaleka největší letku pochopitelně budují domácí USA, nedávno se nechaly slyšet, že kompletní program plánovaných 2456 strojů vyjde daňové poplatníky až na 2,1 bilionů dolarů. F-35 se tak stane nejdražším programem Pentagonu v historii, který předčí i letadlové lodě. Jen pro představu, při současném kurzu to dělá nějakých 44 bilionů korun, což odpovídá výdajům českého státní rozpočtu za rok 2024… Ale po dobu dvaceti let!

Pokračování 2 / 10 Program Apollo 280 miliard dolarů NASA, ESA a další vesmírné agentury chtějí znovu dostat člověka na Měsíc, a tak se zrodil program Artemis. Nutno podotknout, že je jeho osud krajně nejistý, cena totiž roste, kontraktoři (SpaceX) neplní harmonogram, a leckdo si proto může položit otázku, proč je to tak složité a proč znovu nepostavíme obří raketu Saturn, velitelský modul Columbia a lunární modul Eagle.

Edwin E. Aldrin Jr. na Měsíci (20. července 1969) Odpovědí budiž tabulka na webu The Planetary Society, kterou analytici zpracovali podle účetních dat NASA a včetně započítání inflace. Celkové náklady na třináctiletý vývoj a provoz misí Apollo (1960-1973) totiž daňové poplatníky přišel až na 280 miliard dolarů – po přepočtu necelých šest bilionů korun. Takovým rozpočtem současná NASA po ukončení velmocenského soupeření dávno nedisponuje a v příštích letech bude kvůli plánovaným škrtům spíše šetřit. Ironii osudu zůstává, že přes neskutečné množství důkazů, nových odvozených technologií a dalšího přínosu se dodnes najdou tací, kteří celý program a jeho úspěch zpochybňují. Pro nás je každopádně podstatné, že za podobný balík bychom podle současných hraničních odhadů postavili přinejmenším šest kompletních českých VRT.

Pokračování 3 / 10 Raketoplány Space Shuttle Okolo 200 miliard dolarů Jen o něco skromnějším rozpočtem a metou zhruba 200 miliard dolarů se může pochlubit další pomníček dobývání kosmu – program amerických raketoplánů Space Shuttle. Odhady se různí dle inflace a započítaných součástí od 100 do 200 miliard dolarů.

Dobová ilustrace nitra raketoplánu v podání NASA Pět raketoplánů v letech 1981 až 2011 uskutečnilo 135 misí a o tom, jak o desítky let předběhly dobu, svědčí současný způsob létání k Mezinárodní vesmírné stanici zase opět v relativně malých lodích Crew Dragon a Sojuz, které svými rozměry připomínají 60. a 70. léta. Vrátili jsme se tedy zpět? Ani náhodou! Současné kosmické lodě pro lidskou posádku tak trochu klamou vzhledem, jsou totiž mnohem bezpečnější, a hlavně provozně ekonomičtější. Raketoplány Space Shuttle totiž sice byly na jednu stranu dokladem inženýrského umu přelomu 70. a 80. let, ale každý start byl bez nadsázky ruskou ruletou s rizikem katastrofy. Přesvědčili se o tom účastnici mísí STS-51-L (zkáza Challengeru) a STS-107 (zkáza Columbie). Kdybychom stavěli raketoplány dnes, musely by kvůli novým bezpečnostním standardům vypadat úplně jinak a byly by ještě dražší.

Pokračování 4 / 10 Mezinárodní vesmírná stanice 150 miliard dolarů Vývoj a prvních deset let provozu ISS podle odhadů Evropské vesmírné agentury přišlo na úctyhodných 100 miliard eur. Celkové náklady jsou ale mnohem vyšší a největší kosmická laboratoř všech dob, jejíž životnost se neustále prodlužuje, tak atakuje podobné částky jako ikonické raketoplány z předchozího listu.

Mezinárodní vesmírná stanice, jak ji vyfotila posádka expedice číslo 56 z lodi Sojuz Po 26 letech ve vesmíru dnes více než stometrový kolos složený z hromady tubusových modulů krouží okolo Země ve výšce zhruba 420 kilometrů nad povrchem a rychlostí 27600 km/h. Na ISS za tu dobu zamířilo 73 dlouhodobých expedic doplňovaných kratšími misemi. Jednou z těch posledních byla Ax-4 s polským, maďarským, indickým a americkým kosmonautem na palubě. Celkem se na ISS dostalo více než 270 osob.

Pokračování 5 / 10 Program letadlových lodí třídy Ford 120 miliard dolarů Jedna z nejmodernějších amerických letadlových lodí USS Gerald R. Ford je podle dostupných informací nejdražším plavidlem všech dob. Dobrých 337 metrů dlouhý kolos přišel daňové poplatníky kvůli průtahům a komplikacím na 13 miliard dolarů (2018), je to však pouze první zástupce nové třídy Ford.

​USS Gerald R. Ford v Atlantickém oceánu Pokud Amerika v následujících letech uvede do provozu dalších devět plánovaných kusů, náklady celého programu se vším všudy by mohly dosáhnout až 120 miliard dolarů. Letadlová loď se dvěma jadernými reaktory pro nepřetržitý provoz je připravená až pro padesátiletou službu a posádku čítající bezmála tři tisíce osob. Unese více než 75 letounů různého druhu a v roce 2019 ji doplnil druhý titán třídy Ford USS John F. Kennedy, který se postupně dostává do služby.

Pokračování 6 / 10 Strategický bombardér B-2 Spirit Až 80-90 miliard dolarů Těžké strategické bombardéry B-2 s technologií stealth jsou sice zárukou americké vzdušné nadvlády, ale nebylo to zadarmo. Ikonické stroje, které se před pár týdny účastnily také útoku na íránská jaderná zařízení, totiž patří k nejdražším letounům všech dob.

Těžký bombardér B-2 Spirit poblíž britského Doveru Během let 1989 až 2000 vyrobily fabriky Northrop Grumman pro americké letectvo 21 strojů, přičemž náklady na jeden letoun se po přepočtu na dolar z roku 2024 vyšplhaly až na jen těžko uvěřitelných 4,17 miliard! Celková cena se proto může pohybovat až okolo 80-90 miliard, byť ostatní zdroje zpravidla uvádějí polovinu (počítají s průměrnou cenou okolo 1-2 miliard bez započtení současné inflace). Nástupce postupně dosluhujících strojů jménem B-21 Raider bude mnohem levnější, cena za kus totiž dosáhne okolo půl miliardy a celý vývoj pak 21 miliard. Jak ale ukazuje ostatní praxe, za pár let si povíme, jak to bylo ve skutečnosti.

Pokračování 7 / 10 Termonukleární experimentální reaktor ITER 25 miliard dolarů (podle skeptiků dvojnásobek) Výčet pohyblivých strojů přerušíme jedním poměrně statickým (i když…), který se rodí na jihu Francie v Saint-Paul-lès-Durance. Řeč je samozřejmě o tokamaku z mezinárodního programu ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

Výstavba experimentálního fúzního reaktoru ITER, stav k roku 2020 Reaktor si klade za cíl nahradit současnou výrobu energie jaderným štěpením mnohem efektivnější, čistší a bezpečnější jadernou fúzí. A protože dodnes nevíme, jestli to opravdu bude fungovat – k překonání jaderných sil a úspěšnému slučování atomových jader totiž potřebujeme extrémní teploty –, na finální odpověď si budeme muset ještě pár (desítek?) let počkat a přijde nás na částku přinejmenším okolo 25 miliard dolarů. Podle skeptiků pak dokonce ještě na mnohem více. Právě tolik totiž zbaští vývoj ITERu. A to ke všemu podle současných údajů. Vzhledem k tomu, že má projekt za sebou už 17 let, těžko soudit, do jakých výšin se nakonec náklady opravdu vyšplhají. Můžeme jen doufat, že odpověď bude znít: Ano, funguje to!

Pokračování 8 / 10 Projekt Manhattan, I. atomová bomba 27 miliard dolarů Jedním z poměrně složitých a extrémně drahých strojů je i každá atomová bomba. Platí to zejména o těch prvních, které se zrodily na sklonku války v rámci programu Manhattan, a tak ještě nemohly čerpat z existujícího know-how a infrastruktury. První jaderný test Trinity, 16. července 1945 Musel ji nejprve někdo vybudovat na zelené louce, a tak v americkém Los Alamos daleko od civilizace a během několika měsíců vyrostlo celé město vědců. Ve své špičce zaměstnával „Manhattan“ až 130 tisíc lidí (Liberec a Litoměřice dohromady) napříč Spojenými státy a ve 40. letech se náklady vyšplhaly na dvě miliardy dolarů. Pokud ovšem připočítáme inflaci, dostaneme se na současný ekvivalent okolo 27 miliard dolarů. Jaderná bomba tedy Američany přišla zhruba na stejnou částku jako aktuální odhady prototypu fúzního reaktoru ITER.

Pokračování 9 / 10 Vesmírný dalekohled Jamese Webba Přes 11 miliard dolarů Když v roce 1996 začaly přípravy na vývoj nového vesmírného dalekohledy NGST (New Generation Space Telescope), projektanti dostali příslib rozpočtu ve výši 1 miliardy dolarů. Cena se nakonec nafoukla zhruba desetinásobně a v létě 2022 vstoupil teleskop konečně do služby pod dnes už všem dobře známým jménem JWST – Vesmírný teleskop Jamese Webba.

Test slunečního štítu a JWST pro lepší představu o jeho skutečných rozměrech ( 2014) V roce 2021 spočítala The Planetary Society celkové náklady na 10,8 miliard dolarů vztažených k inflaci 2020. Při dnešních cenách to už ale dělá zase o něco více, a celkový vývoj a provoz JWST by tak mohl atakovat až okolo 14 miliard dolarů.

Pokračování 10 / 10 Program stealth torpédoborců Zumwalt Až 10 miliard za kus Náš výčet zakončíme extrémně předraženým programem stealth torpédoborců třídy Zumwalt. Amerického námořnictvo si původně objednalo 32 lodí, kvůli masivnímu překročení nákladů se ale číslo postupně snižovalo.

Stealth torpédoborec USS Zumwalt a zároveň první zástupce stejnojmenné třídy během testů v Atlantickém oceánu Z 32 kusů se postupně stalo 27, později 7 a nakonec se námořního křtu dočkaly pouhé tři kusy. Celková cena programu 22,5 miliard dolarů (z roku 2015) se tak podělila pouze mezi ně a jeden torpédoborec přišel na 7,5 miliard. Když ovšem opět připočítáme současnou inflaci, poskočí až na 10,5 miliard. Kvůli tomu se ze zumwaltů stalo jedno z nejdražších plavidel svého druhu a americké námořnictvo je dodnes zapojuje do plné služby. Stejně jako u ostatních strojů se jedná o poměrně dlouhý proces, takže zatímco první torpédoborec vstoupil do služby v roce 2020, toho třetího a posledního to čeká nejspíše až po dokončení testování v roce 2027.

