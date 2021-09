Desetiletá dívka má vyšší IQ než Einstein a Hawking. Chce být astronautkou a změnit svět

Desetiletá mexická dívka Adhara Pérez Sánchez dosáhla v testu IQ výsledku 162 bodů. O dva body tak překonala nejen anglického teoretického fyzika, kosmologa a spisovatele Stephena Hawkinga, ale i jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob Alberta Einsteina.

Geniální dívence se věnoval web Interesting Engineering s tím, že sní o tom, že se stane astronautkou, která změní svět, bude cestovat do vesmíru a bude se podílet na kolonizaci Marsu. Nutno říci, že je na dobré cestě k uskutečnění svých snů.

Geniální dítě

Adhara Pérez Sánchez se od tří let učila číst, zvládla složit puzzle se stovkou dílků, a dokonce se učila algebru. Nyní v Mexiku studuje dva vysokoškolské obory: systémové inženýrství na Universidad CNCI a průmyslové inženýrství se zaměřením na matematiku na UNITECu.

Jak už tomu u géniů bývá, Adhara není „normální dítě“. Ve třech letech jí byl diagnostikován Aspergerův syndrom, jež patří mezi poruchy autistického spektra a může ztěžovat sociální interakci. Proto měla problémy ve škole – její vrstevníci ji šikanovali a občas jí nadávali do podivínů nebo pošuků.

Podle učitelů některé hodiny prospala a o látku projevovala malý zájem. To její matku Nallely Sánchez velmi překvapilo, neboť holčička si často a ráda krátila čas například domácím studiem periodické tabulky prvků. Poté, co Adhara upadla do deprese a nechtěla už chodit do školy, se její matka rozhodla vyhledat pomoc a jiný vzdělávací plán.

Vzhůru za svým cílem

To byl pro rodinu zlomový okamžik, protože se zjistilo, že dívka má pozoruhodné IQ 162. Stojí za zmínku, že člověk s IQ 130 je již považován za mimořádně nadaného. Adhara dostala možnost učit se v prostředí, které bylo přizpůsobeno jejím potřebám. V šesti letech absolvovala základní a v osmi letech střední školu.

Kromě dalších aktivit již stihla reprezentovat svou univerzitu Universidad CNCI, když na akci pořádané Institutem umění a kultury v Tijuaně hovořila o černých dírách. Jejím dalším cílem je Arizonská univerzita, která je její vysněnou školou, neboť NASA toto vzdělávací zařízení ocenila za program výzkumu vesmíru.

Zatímco tato malá dívka kráčí po cestě s cílem stát se astronautkou s pohledem upřeným ke hvězdám, využívá také sociální sítě, aby oslovila další děti s autismem a inspirovala je k naplňování jejich ambicí. Dokonce o tom napsala knihu. „Nevzdávejte se, a pokud se vám nelíbí, kde jste, začněte plánovat, kde chcete být,“ říká.