Dětem v americké Virginii budou doručovat knížky z knihovny drony Googlu

Knihovnice Kelly Passek vymyslela způsob, jak přimět děti, aby si během letních prázdnin přečetly nějakou knížku. Místo toho, aby musely chodit do knihovny, jim budou knihy doručovat drony společnosti Wing – sesterské firmy Googlu. První zkušební lety se uskutečnily v průběhu tohoto týdne, píše The New York Times.

Passek s tímto nápadem přišla poté, co sama vyzkoušela, jak rychle funguje doručování zboží a potravin pomocí dronů. Dohodla se tedy s provozovatelem na spolupráci. „Myslím, že děti budou nadšené, když zjistí, že jako první na světě dostanou knihu z knihovny dronem,“ uvedla knihovnice.

Doručovací drony

S myšlenkou doručování zboží pomocí dronů přišel v roce 2013 generální ředitel Amazonu Jeff Bezos. V následujících sedmi letech začaly tento způsob dopravy zkoušet i další firmy, nicméně v současnosti je taková služba k dispozici jen v několika oblastech na světě, navíc musí čelit mnoha regulačním a legislativním překážkám.

V loňském roce získal Wing povolení k provozování doručovací služby ve Virginii. V říjnu byl zahájen testovací provoz v omezené oblasti, čítající několik tisíc domů. Drony zde doručují domácí potřeby a potraviny z obchodního řetězce Walgreens a hotová jídla z místních restaurací.

Během pandemie nového koronaviru zaznamenal Wing zvýšení poptávky, neboť mnoho lidí zůstávalo doma a vyhýbali se přeplněným prostorům, jako jsou obchody s potravinami. Firma tak na jaře dosáhla mety tisíce doručených balíčků.

Knihy z nebe

Doručování knížek ze školní knihovny probíhá tak, že si student objedná přes formulář požadovanou knihu. Knihovnice ji zajistí v některé z okresních knihoven, následně knížku zabalí a odnese na sběrné místo společnosti Wing. Dron ji pak doručí na místo určení.

Kelly Passek neřeší doručování knížek studentům poprvé – na jaře tohoto roku, kdy byly uzavřeny školy, zajistila rozvoz prostřednictvím školních autobusů, které každý den rozvážely žákům snídaně a obědy. S koncem školního roku však skončila autobusová rozvážka a bylo nutné situaci řešit jinak.

Studenti v letních měsících nemohou navštěvovat školní knihovny, nicméně mohou si objednat doručení knížek dronem. Doručovací oblast pokrývá zhruba 600 studentů, kteří budou moci zapůjčené knihy vrátit až na začátku nového školního roku.