Dětská obrna měla být do roku 2020 úplně vymýcena. Teď se objevila v Londýně a v USA

Dle plánů Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2017 měla být dětská obrna vymýcena do roku 2020. Jenže situace se bohužel nevyvíjí podle předpokladů – stopy polioviru nejprve našli v období od února do května ve vzorcích odpadních vod odebraných v severním a východním Londýně a aktuálně hlásí případ dětské obrny zdravotníci z New Yorku.

Poliomyelitida, běžně označovaná jako dětská obrna, je infekční onemocnění způsobené poliovirem. Přibližně 70 % případů probíhá bez příznaků, mírné symptomy mohou zahrnovat bolest v krku a horečku; v části případů se objevují závažnější příznaky, jako je bolest hlavy, ztuhlost šíje a parestézie (brnění či mravenčení). Méně častým příznakem je trvalé ochrnutí a v extrémních případech možná smrt.

Londýn zaskočil virus v odpadních vodách

Ve většině zemí světa, včetně Spojeného království, je dětská obrna díky očkování považována za vymýcenou. Londýnská čistírna odpadních vod však v období od února do května opakovaně zjistila přítomnost polioviru v řadě odebraných vzorků odpadních vod, což vyvolalo obavy z možnosti šíření viru, informoval Medical News Today.

Zdravotníci se domnívají, že poliovirus, který našli ve vzorcích, mohl do země zavléci někdo, kdo byl očkován živou formou viru prostřednictvím orální vakcíny proti dětské obrně založené na oslabeném (atenuovaném) polioviru. Spojené království přestalo používat tento způsob očkování v roce 2004 a od té doby očkuje inaktivovanou vakcínou proti obrně, obsahující mrtvou formu viru.

Britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) uvádí, že v odpadních vodách zjišťuje „polioviry podobné těm z vakcíny“ jednou až třikrát ročně. Tento typ viru může ve vzácných případech způsobit vážné onemocnění, například ochrnutí, u osob, které nebyly plně očkovány. Zásadní informací však je, že zatím nebyly zaznamenány žádné případy onemocnění.

USA hlásí první případ

Ars Technica informuje, že zdravotníci v New Yorku odhalili v uplynulých dnech případ dětské obrny. Jedná se o první případ tohoto nebezpečného virového onemocnění ve Spojených státech po několika letech. Byl zjištěn v okrese Rockland, který se v roce 2019 potýkal s explozivní epidemií spalniček, kterou podporovala část komunity s nízkou proočkovaností.

„Mnozí z vás jsou možná příliš mladí na to, aby si pamatovali dětskou obrnu, ale když jsem vyrůstal, tato nemoc v rodinách naháněla strach, včetně té mé,“ uvedl v prohlášení Ed Day. „Skutečnost, že je stále přítomna i desítky let poté, co byla vytvořena vakcína, ukazuje, jak je neúprosná. Udělejte správnou věc pro své dítě i pro dobro své komunity a nechte své dítě hned očkovat.“

Podrobnosti o případu jsou zatím kusé. Jednalo se o mladého dospělého člověka, který nebyl očkován a v poslední době necestoval mimo zemi. Osoba již není nakažlivá, ale v důsledku nákazy u ní došlo k ochrnutí. V tuto chvíli není jasné, jak se osoba nakazila, a zdravotníci stále vyšetřují, zda byli nákaze vystaveni nebo nakaženi i další lidé.

Rizika dětské obrny

Americké ministerstvo zdravotnictví upozornilo, že dětská obrna je velmi nakažlivá a člověk může virus šířit, i když nemá žádné příznaky. Pokud však příznaky má, může se cítit podobně jako při chřipce – tedy pociťovat únavu, horečku, bolesti hlavy, ztuhlost, bolest svalů a zvracení. Tyto příznaky se mohou objevit až 30 dní po nákaze, přičemž během této doby může nakažený jedinec vylučovat virus.

Většina nakažených nemá žádné symptomy, ale přibližně u čtvrtiny se objeví příznaky podobné chřipce. Odhaduje se, že u 1 až 5 z tisíce případů může virus napadnout centrální nervový systém, což vede k závažnějším příznakům, jako je brnění nohou a rukou, meningitida a ochrnutí. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí odhaduje, že přibližně u 0,5 % osob nakažených poliovirem dojde k ochrnutí.

U lidí, kteří přežijí (byť mírnou) infekci, se podle odhadů u 25 až 40 % vyvine postpoliomyelitický syndrom, který může způsobovat bolesti, slabost a ochrnutí 15 až 40 let po první infekci. Se zavedením očkování v roce 1955 se výskyt dětské obrny v USA dramaticky snížil. Poslední případ se vyskytl v roce 1979 a od té doby se příležitostně objevují jen případy spojené s cestováním.