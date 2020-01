Developer chce v San Franciscu postavit podzemní spací kóje o ploše necelých 5 metrů čtverečních

Průměrné nájemné za byt s jednou ložnicí v San Franciscu činí 3600 dolarů měsíčně, což je o celých 1000 dolarů více než v druhém nejdražším městě USA (New Yorku). Není divu, že řada developerů se snaží přijít na to, jak do „Frisca“ přinést cenově dostupné bydlení.

Chris Elsey ze společnosti Elsey Partners nyní představil plán na výstavbu dvou domů, z nichž každý má obsahovat 219 bytových jednotek. 154 by mělo být malých, ale víceméně „normálních“ – disponovaly by koupelnou i kuchyní a nájemníci by za ně platili 2000 až 2375 dolarů měsíčně.

Zbývajících 65 je však řešených velmi netradičně. Podle návrhu jde o spací kóje o ploše cca 4,6 metrů čtverečních, umístěné v suterénu. Aby nedošlo k porušení sanfranciských stavebních předpisů, všechny se otevírají do společného obytného prostoru.

Tyto kóje s postelí, stolem a pár skříněmi by vás přišly „jen“ na 1000-1375 dolarů měsíčně. Jakožto jejich obyvatelé byste ovšem museli dodržovat poměrně přísná pravidla.

„Je zřejmé, že se lidem nelíbí, když někdo přijde domů opilý a agresivní,“ konstatoval Elsey. „A žádný sex. Myslím, že každý kdo byl na ubytovně nebo koleji s tím má zkušenosti a dává přednost tomu, aby lidé tyto věci dělali v soukromí.“